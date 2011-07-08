-"BATAKLIK" OPERASYONUNDA 2'Sİ POLİS 15 TUTUKLAMA ANTALYA (A.A) - 08.07.2011 - Antalya'da düzenlenen ''Bataklık'' operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 17 kişiden 2'si polis memuru 15 kişi tutuklandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Narkotik Büro Amirliği'nde sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli Orhan A. ve Uğural A, örgüt elebaşı olduğu iddia edilen İlhan H. ile Ahmet T, Osman Ç, Niğmet N, Yalçın B, Ebru Can Y, Halil İbrahim S, Murat K, Filiz N, İsmet P, Dudu N, Yurdagül Y. ve Aynur Ö. tutuklandı. Bir ildeki vali yardımcısının makam şoförü E.A. ile D.P. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Orhan A. ve Uğural A'nın örgüt üyeleri ile müşterilerin alışverişine tanık olduğu, alışverişin bitmesinin ardından alıcıları takip edip kullandıkları otomobili durdurarak eroin maddelerine el koyduğu öne sürüldü. Polis memurlarının el koyduğu eroin maddelerini örgüte geri verdiği ve bunun karşılığında haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi. İstanbul'dan Antalya'daki satıcılara toptan uyuşturucu temin ettikleri belirlenen suç örgütünü 5 ay süreyle takibe alan Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Narkotik Büro Amirliğine bağlı ekipler, örgütün elebaşı olduğu bildirilen İlhan N'nin Antalya'daki evi ile Antalya, İstanbul, İzmir ve Afyonkarahisar'daki 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 200 polisin katıldığı operasyonda 82 kilo eroin ve 500 gram kokain ele geçirilmişti. Operasyonlarda 2'si polis 3 kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu 6'sı kadın 17 kişi yakalanmıştı.