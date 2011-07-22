-"BAŞKA BİR YAPILANDIRMA OLMAYACAK" KAYSERİ (A.A) - 22.07.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, tarımsal sulamadan kaynaklanan elektrik borcu olan çiftçiler için kamu alacaklarının yapılandırılmasıyla ilgili yasanın iyi bir fırsat olduğunu belirterek, ''Kamu alacaklarıyla alakalı bundan böyle başka bir yapılandırmaya gidilmeyecek. Bu nedenle elektrik borcu olan çiftçilerimiz, bu fırsattan yararlansın'' dedi. Bakan Yıldız, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile birlikte, Kayseri'deki tarım ve hayvancılık alanlarında yapılan faaliyetlerin değerlendirileceği ''Sektörlerarası Ortak Akıl Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kayseri Şeker Fabrikası'nda, gazetecilere açıklamada bulundu. Yıldız, kamuoyunda ''Torba Yasa'' olarak bilinen ve bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da kapsayan 6111 Sayılı Kanunla, cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırılmasının gerçekleştirildiğini bildirdi. Tarımsal sulamalarda kullanılan elektrikle ilgili borcu bulunan çiftçilerin geçmiş dönemlerdeki talepleri üzerine, 42 tarımsal sulama kooperatifi ile oturup konuşulduğunu ve borçların faizlerinin silinmesiyle alakalı bir çalışma yapıldığını hatırlatan Yıldız, Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması kapsamında, tarımsal sulamadan kaynaklanan elektrik borcu bulunan çiftçilerin borçlarının da yapılandırmaya dahil edildiğini söyledi. Yıldız, ''O nedenle, elektrik borcu olan çiftçilerimiz, ay sonuna kadar başvurularını yapsınlar. Borçların ödenmesiyle alakalı bu fırsatı iyi değerlendirsinler'' diye konuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız'ın açıklamasının üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker de, ''Tarımsal sulamayla ilgili elektrik borcu olan çiftçilerimizle alakalı geçmiş dönemde de çalışmalarımız oldu. Borç yapılandırılmasında Kayseri'den 1500 üreticimizin elektrik borcu yapılandırıldı. Borcunu ödemiş olanlarla alakalı da bir çalışma yaptık ve özel bir tarife uyguladık'' değerlendirmesinde bulundu. ''Sektörlerarası Ortak Akıl Toplantısı''nda kentte tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalışmaların ne aşamada olduğunu ortaya koyarak neler yapılabileceği üzerinde görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydeden Eker, ''Kayseri ile ilgili ilk değerlendirme toplantımızı 3 yıl önce yapmıştık. Şimdi geçen sürede gelinen noktayı da değerlendireceğiz'' diye konuştu. Bakan Eker, Kayseri Şeker Fabrikası'nda, işçilere hitaben yaptığı konuşmada da, 7-8 ay önce Kayseri Şeker Fabrikası'nda yaşanan soruşturma ve sonrasında yaşananları anımsatarak, ''O zamanlar, fabrikada çalışan işçilerimiz endişeliydiler, yarın ne olacağını bilemiyorlardı. Ancak biz bakanlık olarak bir kayyum heyeti atadık ve o kayyum heyeti de bir yönetim oluşturdu. Allah'a şükürler olsun ki şimdi eskisinden daha iyi durumdayız ve geleceğe güvenle bakıyoruz'' dedi. Sektör temsilcileriyle yapılan toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.