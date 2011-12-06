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"Başbakanın ifadesine başvurulması gerekmektedir" İSTANBUL (A.A)

06 Aralık 2011 20:15

-"Başbakanın ifadesine başvurulması gerekmektedir" İSTANBUL (A.A) - 06.12.2011 - ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanıklarından emekli Orgeneral Çetin Doğan, ''Maddi gerçeğin, yani sahte belge üreten çetenin ortaya çıkarılması için sayın Başbakanın ifadesine başvurulması gerekmektedir'' dedi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada söz alan Doğan, bu davanın kurgulandığını ve vatana ihanet suçunun işlendiğini öne sürerek, 1. Ordu Komutanlığının gerçek planlarının istenmeyen kişilerin  eline geçtiğini, basında da yer aldığını söyledi. Doğan, ''Balyoz Planı'' davalarındaki 365 sanığın 250'sinin aktif görevde olduğunu, 250 sanığın 51'inin general ve amirallerden oluştuğunu ifade ederek, en büyük hasarın Deniz Kuvvetlerinde meydana geldiğini anlattı. Konuşmasında taleplerini de sıralayan Doğan, tespit tutanakları ve fezlekeleri hazırlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü iken son olarak görev yeri değiştirilen Yurt Atayün ve ekibinin ifadesinin alınmasını istedi. Doğan, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfınca ''Askeri Vesayet ve Demokrasi'' konusunda bir toplantının 2004'te yapıldığını Taraf gazetesine açıklayan Alper Görmüş'ün de tanıklığına başvurulmasını talep etti. ''Balyoz Planı'' iddialarının gündeme geldiği dönemde kendisinin de kamuoyunu aydınlatmak için, 5-7 Mart 2003 tarihlerinde 1. Ordu'da icra edilen seminerin gerçek yüzünü ulusal medya organlarında anlatmaya çalıştığını söyledi.  ''Başbakan Erdoğan'ın kandırıldığını'' öne süren Doğan, ''Bu nedenle maddi gerçeğin, yani sahte belge üreten çetenin ortaya çıkarılması için sayın Başbakanın ifadesine başvurulması gerekmektedir'' dedi. ''Balyoz Planı'' soruşturmasında görev yapan savcıların delilleri kararttığını ve sakladığını, gerçekleri çarpıttığını iddia eden Doğan, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması açısından bu savcıların duruşmaya çağrılarak sorulara cevap vermelerinin sağlanmasını talep etti. Taleplerin ardından görüşünü açıklayan savcı Savaş Kırbaş, savunmaları alınan tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste tutulmaları yönündeki talebin kabul edilmesini istedi. Davada dile getirilen tanıkların dinlenilmesi yönündeki taleplerin kabulünü isteyen Kırbaş, tahliye taleplerinin ise reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, talepleri değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi.

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