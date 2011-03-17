-"BAŞBAKANDAN RANDEVU İSTEMEDİM" BALIKESİR (A.A) - 17.03.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, ''Sayın Başbakanımızdan randevu talep ettiğime ilişkin haber külliyen yalan'' dedi. Polat Enerji ve Demirer Enerji ortaklığında Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kurulacak Poyraz Rüzgar Enerji Santrali'yle ilgili Asya Termal Otel'de düzenlenen toplantıya katılan Adnan Polat, daha sonra gazetecilerin Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine randevu vermediği yönündeki iddialara ilişkin sorularını yanıtladı. Polat, bir gazetede yer alan ve Başbakanlık Özel Kalemi ile arasında geçtiği iddia edilen görüşmenin ''hayal ürünü'' olduğunu söyledi. ''Bu haber külliyen yalan'' diyen Polat, şöyle devam etti: ''Sayın Başbakanımızdan randevu talep ettiğime ilişkin hayal ürünü haberi hayretle okudum. Böyle bir görüşme asla olmadı. Böyle gazetecilik, yayıncılık anlayışı olur mu? Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), bu sorumsuz yayıncılık anlayış sahiplerine karşı neden sessiz kalıyor, neden bir yaptırım uygulamıyor, anlamış değilim. Bu haberi yayımlayanlar hakkında hukuki süreci başlatarak yargı yoluna başvurduk. Galatasaray Kulübü yönetimi olarak da gerekli açıklamayı internet sitemiz aracılığıyla kamuoyuyla paylaştık. Bundan sonra camiamızı hedef alan, karıştırmayı amaçlayan kişilere karşı sessiz kalmayacağız. Kulübümüzün ve camiamızın çıkarlarını her alanda savunup koruyacağız.'' -FENERBAHÇE DERBİSİ- Polat, yarın akşam Türk Telekom Arena'daki Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin ise ''Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşma hem bizim için hem de onlar için çok önemli'' dedi. Ezeli rakiplerine karşı kazanmak ve taraftarlarının yüzünü güldürmek istediklerini dile getiren Polat, bunun yanı sıra maçın centilmence geçmesinin her şeyden daha önemi olduğunu vurguladı. Polat, bir gazetecinin, ''Maçın sonucuna göre teknik kadro hakkında bir tasarruf düşünecek misiniz'' sorusuna, ''Oynanmamış maç üzerine yorum yapmam. İhtimaller üzerine konuşmam. Hele bir maç oynansın. Ondan sonra gerekeni konuşur, yaparız'' yanıtını verdi. Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifaya davet edilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'la ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Polat, ''Beni polemiklerin içerisine çekmeyin, sokmayın. Aziz Yıldırım hakkındaki konuların konuşulacağı yer burası değil, Kulüpler Birliği toplantısıdır'' diye konuştu. -SERVET'İN DOĞUM GÜNÜ Spor Toto Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, futbolculardan Servet Çetin'in doğum günü kutlandı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan kutlamada, 30. yaşına giren Servet için pasta kesildi. Takım arkadaşları ve teknik heyet sarı-kırmızılı futbolcuyu tebrik ederken, kulübün internet sitesinde yayınlanan mesajda, ''Servet Çetin'in 30. yaş gününü kutlar, sağlık ve mutluluk dolu yıllar dileriz'' denildi.