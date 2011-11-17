-"Başbakan Erdoğan'ın Kahire'deki konuşmasına bak" BRÜKSEL (A.A) - 17.11.2011 - AB Komisyonu, Türkiye'nin ılımlı İslam'dan vazgeçtiğini söyleyen ırkçı milletvekiline, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahire'de laikliği övdüğü konuşmasını hatırlattı. İtalya'da yabancı karşıtı Kuzey Birliği partisinden Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Mara Bizzotto, AB Komisyonu'na verdiği yazılı soru önergesinde, Başbakan Erdoğan'ın, İslam'ın tabiatı gereği ılımlı olması nedeniyle ''ılımlı İslam'' tabirine karşı çıkmasından hareketle Türkiye'nin AB üyelik yolculuğunu sorgulamaya kalkıştı. Önergede, Türkiye'de kadın hakları başta olmak üzere medeni hakların kademeli olarak kısıtlandığı ve dini köktenciliğin yükselişte olduğu savunularak bunun Türkiye'nin AB üyelik hedefiyle uyumlu olup olmadığı soruldu. AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu Üyesi Stefan Füle, yazılı soru önergesine verdiği cevapta, Türkiye'nin laik bir devlet olduğunu laiklik ilkesinin anayasada yer aldığını hatırlattı. Yazılı cevapta, ''AB Komisyonu değerli AP üyesine, Başbakan Erdoğan'ın 13 Eylül 2011 tarihindeki Kahire ziyaretinde, Arap Birliği'nde yaptığı ve laikliği överek Mısır'a laik anayasa tavsiyesinde bulunduğu konuşmasını işaret eder'' denildi. AB Komisyonu ırkçı vekile, 2011 ilerleme raporunu okuyarak, Türkiye'de bazı endişeler yanında demokrasi ve insan haklarıyla ilgili birçok olumlu gelişmeyi de görmesini tavsiye etti.