T24 LogoT24 Logo
Dünya

"Başbakan Erdoğan'ın Kahire'deki konuşmasına bak" BRÜKSEL (A.A)

17 Kasım 2011 15:36

-"Başbakan Erdoğan'ın Kahire'deki konuşmasına bak" BRÜKSEL (A.A) - 17.11.2011 - AB Komisyonu, Türkiye'nin ılımlı İslam'dan vazgeçtiğini söyleyen ırkçı milletvekiline, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahire'de laikliği övdüğü konuşmasını hatırlattı. İtalya'da yabancı karşıtı Kuzey Birliği partisinden Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Mara Bizzotto, AB Komisyonu'na verdiği yazılı soru önergesinde, Başbakan Erdoğan'ın, İslam'ın tabiatı gereği ılımlı olması nedeniyle ''ılımlı İslam'' tabirine karşı çıkmasından hareketle Türkiye'nin AB üyelik yolculuğunu sorgulamaya kalkıştı. Önergede, Türkiye'de kadın hakları başta olmak üzere medeni hakların kademeli olarak kısıtlandığı ve dini köktenciliğin yükselişte olduğu savunularak bunun Türkiye'nin AB üyelik hedefiyle uyumlu olup olmadığı soruldu. AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu Üyesi Stefan Füle, yazılı soru önergesine verdiği cevapta, Türkiye'nin laik bir devlet olduğunu laiklik ilkesinin anayasada yer aldığını hatırlattı. Yazılı cevapta, ''AB Komisyonu değerli AP üyesine, Başbakan Erdoğan'ın 13 Eylül 2011 tarihindeki Kahire ziyaretinde, Arap Birliği'nde yaptığı ve laikliği överek Mısır'a laik anayasa tavsiyesinde bulunduğu konuşmasını işaret eder'' denildi. AB Komisyonu ırkçı vekile, 2011 ilerleme raporunu okuyarak, Türkiye'de bazı endişeler yanında demokrasi ve insan haklarıyla ilgili birçok olumlu gelişmeyi de görmesini tavsiye etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24