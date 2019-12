-"BAŞARILI BİR ORGANİZASYON YAPILACAK" İSTANBUL (A.A) - 13.03.2011 - Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, 2014 Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda, 2010'daki gibi başarılı bir organizasyona imza atacaklarına inandığını belirterek, ''Çok güçlü bir ülkeye karşı Dünya Şampiyonası'nı kazandığımız için mutluyuz'' dedi. Türkiye'nin 2014 Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliğiyle ilgili federasyonun internet sitesinde açıklaması yer alan Demirel, şu değerlendirmeleri yaptı: ''2010 FIBA Dünya Şampiyonası'nda olduğu gibi çok başarılı bir organizasyon yapacağımızın inancıyla FIBA yönetim kurulu üyelerinin çok büyük bir kısmı hazırladığımız sunumlar ve çalışmalar sonucunda bizi desteklediler. 2006 yılında dünya şampiyonu olmuş, daha önceki üç dünya şampiyonasında madalya almış Avustralya, 2000 yılında olimpiyatları düzenlemiş, 1994 yılında da dünya basketbol şampiyonasına ev sahipliği yapmıştı. Son altı yılda üç kez dünyanın spor şehri olarak da seçilmişti. Çok güçlü bir ülkeye karşı dünya şampiyonasını kazandığımız için mutluyuz. Burada ülkemizin ne kadar güçlü olduğu, hükümetimizin bu tip spor organizasyonlarının arkasında ne kadar güçlü durduğu, bütün bunlar değerlendirildi. Hepimiz için çok iyi bir sonuçla ülkeye dönüyoruz.'' 2010 Dünya Şampiyonası'nın tüm dünyada takdir toplandığını kaydeden Demirel, ''Biz FIBA yönetim kurulu üyelerine, salonlarımızın hazır olduğunu, bu önümüzdeki süreç içerisinde seyirci konusunda her türlü çalışmanın yapılacağını, takımımızın da ilk dörde kalarak ülkemizi çok iyi temsil edeceğini söyledik. FIBA'nın üst yönetimi de bunları dikkatlice dinledi. Gençlik ve Spor Genel Müdürümüz Yunus Akgül de buradaydı. Bizimle beraber olması, bize bu süreçte destek vermesi, hükümetimizin arkamızda olduğunu hissettirmesi de çok önemliydi. İnşallah 2010 FIBA Dünya Şampiyonası gibi başarıyla kapanacak bir organizasyon yapılacak'' şeklinde konuştu. Adaylık sürecinde şehir olarak İstanbul'u sunduklarını anlatan Demirel, ''Rakibimiz de sadece Melbourne şehriyle katılıyordu. Yani stratejik olarak, lojistik olarak tek şehirde her şeyin derli toplu olabileceği ve bütün salonların hazır olduğu İstanbul'u sunduk. Bu da FIBA tarafından olumlu şekilde desteklendi'' ifadelerini kullandı. Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Sonat ise 2014 organizasyonunun bayan basketbolu için müthiş bir ivme olduğunu kaydederek ''Gerçekten çok heyecanlıyız. Şu anda tahmin edemeyeceğim duygular içerisindeyim. Hepimiz için hayırlı olsun. Bayan basketbolu adına müthiş bir ivme olacak. Bizim hedeflerimiz vardı. Müthiş bir organizasyona hep beraber imza atacağız'' şeklinde değerlendirme yaptı. Basketbol Federasyonu Sportif Faaliyetler Direktörü Emin Balcı ise Türkiye'nin kazandığı ev sahipliğiyle ilgili olarak, ''2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası'na evsahipliği yapacak olmamız çok önemli bir başarı. Ancak, erkekler ve kadınlar dünya şampiyonalarını arka arkaya almak daha da önemli. Çok ciddi bir rakibimiz bulunuyordu. Hem organizasyon hem de kadın basketbolu açısından Avustralya önemli bir rakipti. Bir diğer konu da rakibimizin FIBA içerisindeki ciddi konumuydu. Ancak her açıdan çok büyük bir başarı elde ettik. Bu da her şeyi daha da anlamlı kılıyor'' şeklinde konuştu. 16'ya 4'lük oylamanın tüm dünya delegelerinin tercihinin Türkiye'den yana olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade eden Balcı, ''Avustralya'nın rakip olması ve 2010 FIBA Dünya Şampiyonası'nı gerçekleştirmiş olmamızın arkasına sığınmadık. Rakibimizi en ince ayrıntısına kadar değerlendirdik. Hatta Avustralya, çok ciddi bir organizasyon şirketini de yanına almıştı. Ancak biz Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüz, beraberimizdeki kurumlar ve devletin de desteğiyle önemli bir başarı elde ettik. Bütün büyükler seviyesinde dünya şampiyonası organize eden bir ülkeyiz ki bu da ayrı bir onur'' şeklinde ifadeler kullandı.