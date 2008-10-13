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Spor

"Başa Wenger geçmeli"

Robert Pires, Raymond Domenech'in yerine derhal Arsene Wenger'in getirilmesi gerektiğini açıkladı.

13 Ekim 2008 03:00


Robert Pires, Raymond Domenech'in yerine derhal Arsene Wenger'in getirilmesi gerektiğini açıkladı.

Fransa, EURO2008'de hayal kırıklığı yaratmasına rağmen Domenech'e Fransız Futbol Federasyonu destek verirken, 2010 Dünya Kupası elemelerine de kötü bir başlangıç yapmıştı.

Cumartesi günü, 7. grupta yapılan karşılaşmada Fransa, Romanya karşısında 2-0 geriye düşmüş ve ardından 2-2'lik beraberlikle maçtan ayrılmıştı.

Arsenal'de Wenger'le 6 sene çalışan Pires, Domenech yönetimindeki Fransa'nın geleceğini kestiremediğini ifade ederken, Wenger'in takımın başına geçmesi durumunda herşeyin olumlu yönde gelişeceğine inandığını söyledi.

34 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu:

"Arsene Wenger çok kaliteli bir insan ve Fransız milli takımını alıp bir noktaya taşıyabilecek bir isim. Domenech'in görevde kalmasını istemiyorum çünkü şu an hiçbir genç oyuncunun ne kendisine güveni ne de saygısı var"

Fransız Futbol Federasyonu'nun Çarşamba günü yapacağı toplantıda Domenech'in geleceğinin masaya yatırılacağı iddia ediliyor.

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