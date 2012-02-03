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Spor

"Barkodlu pankart"a 3 gözaltı İZMİR (A.A)

03 Şubat 2012 01:18

-"Barkodlu pankart"a 3 gözaltı İZMİR (A.A) - 02.02.2012 - Bank Asya 1. Lig'de Karşıyaka ile Göztepe arasında geçen hafta oynanan karşılaşmada ''Barkodlu küfür pankartı'' açtıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre geçen Pazar günü Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Karşıyaka taraftarının bulunduğu tribünde açılan ''Barkodlu Pankartın'' rakip takıma ve taraftarına küfür içerdiğini tespit eden polis, olayla ilgili inceleme başlattı.  İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dijital ortamda çözüldüğünde rakip takıma ve taraftarına yönelik küfürler içerdiği tespit edilen pankartı asan İ.T.D, S.D ve A.B.D'yi gözaltına aldı.  Zanlılar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un, ''Spor Ahlakına Aykırı Pankart Açma'' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

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