-"BARIŞÇIL FAALİYET" TEYİT EDİLEMEDİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 08.11.2010 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Yukiya Amano, UAEK'nin, ''İran'ın nükleer programının tüm yönleriyle barışçıl olduğunu, tüm nükleer materyalin barışçıl faaliyetlerde kullanıldığını teyit edemediklerini'' bildirdi. Amano, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İran'ın UAEK ile gerekli işbirliğini yapmadığını söyledi ve İran'ı hem UAEK'nin hem de BM Güvenlik Konseyinin kararlarına tam olarak uymaya davet etti. Kuzey Kore'nin nükleer programından ise ciddi endişe duyduklarını bildiren Amano, Nisan 2009'dan beri UAEK'nin müfettişlerinin Kuzey Kore'ye gidemediklerini, Aralık 2002'den beri ise Kuzey Kore'nin UAEK ile işbirliği yapmadığını belirtti. Amano, Güvenlik Konseyi kararlarına da uymayan Kuzey Kore ile ''altılı görüşmelerin yeniden başlaması için toplu çaba sarf edilmesini'' istedi.