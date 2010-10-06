-"BARIŞ İÇİN BU TARİHİ FIRSAT KAÇIRILMAMALI" TEL AVİV (A.A) - 05.10.2010 - Ürdün Kralı Abdullah, barış için İsrail ile Filistinlilerin önlerinde tarihi bir fırsat bulunduğunu belirterek, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini söyledi. Kral Abdullah, Amman'daki sarayında İsrail Sosyal Güvenlik Bakanı Yitzhak Herzog'u kabul etti. Görüşmeyle ilgili verilen bilgiye göre, Kral Abdullah, gelecek nesillerin, geriye baktıklarında Ortadoğu barışı için yakalanan bu fırsat nedeniyle bugünün liderlerini değerlendireceklerini belirterek, "Bu nedenle bu fırsatı kaçırmamamız gerekir" dedi. "Doğrudan müzakereler yoluyla barış için mümkün olan her türlü çabayı göstermeliyiz" diyen Abdullah, bunun için her iki taraftan liderlerin cesur ve sorumlu şekilde hareket etmelerinin gerektiğini dile getirdi. İsrailli bakan, koalisyonun İşçi Partili üyesi Herzog da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilerle doğrudan müzakereler ve bir barış anlaşmasına varma yolunda istekli olduğunu, İşçi Partisinin de kendisine bu çabalarında tam destek verdiğini dile getirdi.