-"Barış Günü'' olaylarında 1 tutuklama İSTANBUL (A.A) - 03.09.2011 - İstanbul Demokratik Kent Konseyince Kadıköy'de düzenlenen ''Dünya Barış Günü'' mitinginde çıkan olaylar sırasında parça tesirli bomba attığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. Kadıköy İskele Meydanı'nda, güvenlik güçlerine taş atılarak çevreye zarar verilen mitinge ilişkin gözaltına alınarak Kadıköy Adliyesine sevk edilen 18 yaşından küçük 8 kişiden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. MOBESE kayıtlarında, miting sırasında parça tesirli bombayı atarken görülen 17 yaşındaki M.T. ise ''kamu malına zarar verme'', ''kasten yaralama'' ve ''örgüt adına eyleme katılma'' suçlarından tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi.