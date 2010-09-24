-"BARIŞ ARABULUCULUĞUNUN DOSTLARI" GRUBU OLUŞTURULDU NEW YORK (A.A) - 24.09.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Finlandiya Dışişleri Bakanı Alexander Stubb'un girişimiyle, ''Barış Arabuluculuğunun Dostları'' adı altında bir grup oluşturuldu. Davutoğlu ve Stubb, Finlandiya'nın BM Daimi Temsilciliğinde barış arabuluculuğu konusunda geniş katılımlı çalışma kahvaltısına ev sahipliği yaptı. Finlandiya'nın eski cumhurbaşkanı, Nobel Barış ödülü sahibi Martti Ahtisaari'nin yanı sıra, barış arabuluculuğu konusunda deneyim sahibi ülkelerden bakanlar ve önemli uluslararası kuruluşların en üst düzey temsilcilerinin katıldığı toplantıdan önemli sonuçlar çıktı. Stubb ve Davutoğlu, düzenledikleri ortak basın toplantısında, alınan bu kararlar hakkında bilgi verdi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, bugün Türkiye ve Finlandiya'nın eşbaşkanlığında bir süreç başlattıklarına işaret ederken, fikrin Stubb'dan geldiğini ifade etti. Toplantıya hemen hemen tüm kıta, kültür ve uluslararası örgütlerden üst düzey katılımın olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Davutoğlu, bugün oluşturulan grupla ilgili olarak, Medeniyetler İttifakı örneğini verdi ve o sürece de İspanya ile başladıklarını, şimdi 129 üyeye ulaştıklarını anımsattı. ''Sadece belli bir krize dönük eski tip değil, yeni bir arabuluculuk kültürü yaratmak için kurumsal anlamda bir ağ oluşturmaya çalışacaklarını'' belirten Davutoğlu, ulusal, bölgesel ve küresel barış için uluslararası farkındalık yaratmanın önemini vurguladı. Davutoğlu, bir soru üzerine de, Türkiye ve Finlandiya olarak arabuluculuk konusunda çok aktif olduklarına dikkati çekerken, Helsinki'nin Avrupa barışı açısından sembolik öneminin olduğunu, tıpkı Helsinki gibi, son yıllarda İstanbul ve Oslo, Kahire, Doha gibi, bu konuda sembol haline gelmiş kentlerin varlığına işaret etti. Finlandiya Dışişleri Bakanı Stubb da toplantıda üç somut sonuca vardıklarını belirterek, barış arabulucuğu konusunda düzenli olarak biraraya gelecek dostlar grubunun kurulduğunu, ayrıca arabuluculuk konusunda BM'nin rolünün güçlendirilmesi amacıyla bu konuda BM tasarısı sunmayı planladıklarını bildirdi. Stubb, Davutoğlu ile birlikte, bugün oluşturulan grubun ikinci toplantısını da ya İstanbul'da ya da Helsinki'de 6 ay içinde düzenleme kararı aldıklarını, gelecek yıl New York'ta da aynı platform altında bir araya geleceklerini belirtti. Stubb, barış arabuluculuğu konusunda BM'nin rolünü güçlendirmeleri gerektiğini, bunun da BM'ye daha fazla kaynak ve siyasi destek verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu, ayrıca AB, Afrika Birliği, İslam KOnferansı Teşkilatı gibi bölgesel kurumların bu konuya daha müdahil olmasının önem taşıdığını kaydetti. Stubb, ''bu yeni girişime partner olarak neden Türkiye'yi seçtiğine'' ilişkin bir soru üzerine, Türkiye'nin öncelikle dünyadaki en etkili ülkelerden biri olduğunu belirterek, ''Bence Türkiye, dünya politikalarında bir çok AB üyesinden daha etkili. Ortadoğu'da, Afrika'da, Basra Körfezi'nde, Balkanlar'da olsun, arabuluculuk konusunda çok güçlü rollere sahip. ABD ile çok yakın ve stratejik ilişkisi bulunuyor. Böyle bir ülkeyi yanımızda görmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu.