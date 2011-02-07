-"BARÇA" YENİLGİ YÜZÜ GÖRMÜYOR ANKARA (A.A) - 07.02.2011 - İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında, Barcelona evinde Atletico Madrid'i 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Barcelona, bu galibiyetle La Liga tarihinde üst üste 16. maçını kazanarak, lig tarihinde üst üste en fazla maç kazanan takım oldu. La Liga'da arka arkaya en fazla galibiyet rekoru, Barça'dan önce 1960-61 sezonunda 15 maç ile Real Madrid'e aitti. Atletico Madrid karşısında 17, 28 ve 79. dakikalarda attığı gollerle galibiyeti getiren Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, bu sezon kupa maçlarıyla birlikte oynadığı 38 maçta toplam 40 gol atma başarısını gösterdi. Barcelona, bu galibiyetle puanını 61'e çıkardı. Liderin takipçisi 2. sıradaki Real Madrid de sahasında Real Sociedad'ı 4-1 mağlup etti. Real Madrid, 8. dakikada Kaka, 21 ve 42. dakikalarda Cristiano Ronaldo'nun golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. 72. dakikada Alvaro Arbeloa'nın kendi kalesine attığı golle skor 3-1'e geldi. Real Madrid'de Emmanuel Adebayor 89. dakikada attığı golle takımını 4-1 öne geçirdi ve maç bu skorla bitti. Puanını 54'e çıkaran Real Madrid, lider Barcelona ile arasındaki 7 puanlık farkın açılmasına izin vermedi. Ligi ilk 3'te bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan gitmek isteyen Villarreal, kendi sahasında düşme potasındaki Levante'ye Valdo'nun golüyle 1-0 mağlup olmasına rağmen 3. sıradaki yerini korudu. İlk 3'ü hedefleyen takımlardan Valencia da sahasında Hercules'i 2-0 yenerek 45 puanlı Villarreal'in ardından 44 puanla 4. sırada yer aldı. Valencia'nın Aduriz ve Tino Costa'nın golleriyle kazandığı maçta, 90 dakika forma giyen Mehmet Topal'ın bir şutunda top direkten döndü. -TOPLU SONUÇLAR- Ligde 22. haftada şu sonuçlar alındı: Athletic Bilbao - Sporting Gijon: 3 - 0 Zaragoza - Racing Santander: 1 - 1 Getafe - Deportivo La Coruna: 4 - 1 Almeria - Espanyol: 3 - 2 Osasuna - Mallorca: 1 - 1 Villarreal - Levante: 0 - 1 Barcelona - Atletico Madrid: 3 - 0 Sevilla - Malaga: 0 - 0 Real Madrid - Real Sociedad: 4 - 1 Valencia - Hercules: 2 - 0 -PUAN TABLOSU- /* TAKIMLAR O G B M A Y P ----------------------------------------------- 1. Barcelona 22 20 1 1 70 11 61 2. Real Madrid 22 17 3 2 52 19 54 3. Villarreal 22 14 3 5 41 22 45 4. Valencia 22 13 5 4 36 24 44 5. Athletic Bilbao 22 12 2 8 37 31 38 6. Espanyol 22 12 1 9 30 30 37 7. Sevilla 22 9 4 9 33 35 31 8. Atletico Madrid 22 9 3 10 31 29 30 9. Getafe 22 9 3 10 33 35 30 10. Real Sociedad 22 9 1 12 33 37 28 11. Real Mallorca 22 8 4 10 24 30 28 12. Real Zaragoza 22 5 8 9 21 34 23 13. Sporting Gijon 22 5 7 10 22 30 22 14. Osasuna 22 5 7 10 21 29 22 15. Hercules 22 6 4 12 22 36 22 16. Racing Santander 22 5 7 10 17 31 22 17. Deportivo Coruna 22 5 7 10 19 34 22 18. Levante 22 6 3 13 23 34 21 19. Almeria 22 4 8 10 23 38 20 20. Malaga 22 5 3 14 28 47 18 */ -GOL KRALLIĞI YARIŞI- La Liga'da gol krallığı yarışında ilk iki sırayı 24 gollü Cristiano Ronaldo (Real Madrid) ve Barcelonalı Lionel Messi paylaşıyor. Gol krallığında ilk 6'da şu isimler yer alıyor: 24 gol Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona) 14 gol David Villa (Barcelona) 13 gol Fernando Llorente (Athletic Bilbao) 12 gol Pedro Rodriguez (Barcelona), Giuseppe Rossi (Villarreal)