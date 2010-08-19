-"BAPTİSTA GALATASARAY'I REDDETTİ" İDDİASI ANKARA (A.A) - 19.08.2010 - Roma futbol takımının golcü futbolcusu Julio Baptista'nın, Galatasaray'ın 4 yıl için 14 milyon avroluk teklifini reddettiği ileri sürüldü. SportItalia'nın haberinde, teknik direktör Frank Rijkaard'ın, Baptista ile telefonda konuşarak futbolcuya Galatasaray'a gelmesi için teklifte bulunduğu iddia edildi. Baptista'ya yılda 3 milyon avro ve sezon başına 500 bin avro pirim teklif edildiği, ancak Roma'dan ayrılmak istemeyen futbolcunun, Galatasaray'ın bu teklifini geri çevirdiği öne sürüldü. Daha önce Arsenal ile Real Madrid'de de oynayan futbolcu, geçen sezon Roma'nın ilk 11'inde fazla yer bulamamıştı.