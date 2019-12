"Bankalarımızın durumu iyi"

S&P’nin Türk bankaları için hazırladığı olumsuz rapora yanıt Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Tevfik Bilgin’den geldi



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s’un (S&P) Türk bankacılık sistemine ilişkin son raporunu değerlendirdi. Dünya piyasalarındaki gelişmelerin ciddiyetinin farkında olduklarını belirten Bilgin, Türk bankacılık sisteminin de bu ortamdan bağışık olmadığını vurguladı ve belli ölçüde etkileneceğini söyledi.



Bilgin şunları söyledi: “Son bir yıldır yaptığımız tüm açıklamalarda güçlü yönlerimizi söylerken bu etkileşim sonucunda aktiflerin büyümesinde yavaşlama olacağını, kârlılığın geçmiş yıllara göre daha az olabileceğini, takibe düşen kredilerde bir miktar artış yaşanabileceğini, bankalarımızın likidite hususunda gösterdiği hassasiyetin devam etmesinin çok önemli olduğunu her zaman söylüyoruz.”



Az risklileri ortada



Bilgin, riskliliğin kullanılan verilerin çeşitliliği ve analiz metodlarına göre değişebilen bir değerlendirme olduğunu da vurgulayarak, altı ay-bir yıl önce bankacılık sistemleri Türkiye’den daha az riskli görülen ülkelerin şu anki durumunun da herkesçe bilindiğini anlattı.



BDDK Başkanı, “Sermaye yeterliliği rasyosu, şeffaflık derecesi, şu andaki mevcut likidite düzeyi ve diğer rasyo ve göstergelerde birçok Avrupa ülkesinden çok daha iyi konumda olduğumuz da bir gerçektir” diye konuştu.



Bilgin, her türlü haberin ilgiyle izlendiği hassas bir süreç yaşandığına dikkat çekerek, kurum olarak yapılan yorumlarda hassasiyet beklemenin de hakları olduğunu anlattı.



Tevfik Bilgin şunları kaydetti: “Son yıllarda Türkiye’de yabancı ortaklı bankaların sayısı hızla arttı. Bu bankaların üst düzey yöneticileri arasında bankanın merkezinin bulunduğu ülkelerden gelen kişiler de bulunmakta. Sistemimizi çok yakından takip etmekteler. Dolayısıyla bu kişiler belki de bankacılık sistemimiz hakkındaki en iyi, en bağımsız yorumları yapacaktır. Bunlarla da konuşulmasının yararlı olduğunu düşünmekteyim.”



Erol: Krizde Türk bankaları doğrudan bir etki yaşamadı



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Turan Erol, Türkiye’deki finans kurumlarının küresel finans krizinin başından itibaren doğrudan bir etki yaşamadığını belirterek, “Bizim finansal kurumlarımız finansal mühendislik ürünlerini yoğun şekilde kullanmıyorlar. Bu durum krizin ülkemiz açısından etkilerinin sınırlı kalmasına yardımcı olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.



Güven arttı



Türkiye’deki uygulamalarda tezgah üstü piyasalar yerine borsalara dayalı piyasalara ağırlık verdiklerini kaydeden Erol, “Hisse senetleri vadeli işlemler piyasalarımız ile tahvil piyasalarımızın bir bölümü bu şekilde teşkilatlanmış durumda” dedi.



SPK Başkanı Erol, son gelişmelerin yabancıların Türkiye piyasasına olan güvenini artırdığına, yabancıların Türk şirketlerini kârlı bulduklarına da dikkat çekti.



BM: Finansal kriz milyarlarca insanı tehdit ediyor



BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, BM Genel Kurulu’nun açılışında yaptığı konuşmada, finansal krizin milyarlarca insanın refahını tehdit ettiğini söyledi. Ki-moon, yaşanan krizin artan gıda ve petrol fiyatlarının üzerine eklenerek özellikle fakir kesim üzerinde ciddi bir hasar yaratacağını açıkladı. Global işbirliğinin önemine işaret eden Ki-moon, dünya ülkelerini bu tehdite karşı ortak bir hareket içine girmeye çağırdı.



New York’ta 63’üncü BM Genel Kurulu’nda konuşma yapan Şili Başkanı Michelle Bachelet ise sadece gıda fiyatlarındaki artışın dünya genelinde 100 milyon kişiyi fakirliğe sürüklediğini vurguladı. Bachelet, bunun üzerine gelen finansal krizin ise yine en fakir kesimi vuracağını söyledi. Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick de dünya gıda krizini çözemeden gelen finansal krizin bazı ülkeleri uçurumun kıyısına sürükleyeceğini belirtti.