-"BANKALAR SAHAYA İNDİ" ANKARA (A.A) - 16.09.2010 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, son krizde Türkiye'nin diğer ülkelerden en önemli farkının bankacılık maliyeti taşımaması olduğunu belirterek, bankacılık sektörünün de gelişmelerden bir ölçüde etkilendiğini ve 2008'in sonu ve 2009 başında ürkek davrandığını söyledi. Bilgin, 2009'un ikinci yarısı ve 2010 yılının Türkiye'deki bankaların tekrar sahaya indiği yıllar olduğunu ifade ederek, ''2010'un ilk 7 ayında kredimiz yüzde 16,4 oranında artmıştır'' dedi. Bilgin, BDDK'nın 10'uncu Kuruluş Yıldönümü Konferansının açılışında yaptığı konuşmada, Türk bankacılık sektörünün son krizde dalgakıran vazifesi gördüğünü kaydetti ve Türkiye'nin diğer ülkelerden en büyük farkının bankacılık maliyeti taşımaması olduğuna vurgu yaptı. 2009 sonu ve 2010 başı itibariyle bankacılık sektöründeki gelişmelere dikkati çeken Bilgin, geçen yıl rekor seviyeye çıkarak, yüzde 5,4'ü bulan kredilerde takibe dönüşüm oranının bugün yüzde 4,3'e gerilediğini, sermaye yeterlik rasyosunun da yüzde 16,3 düzeyinde bulunduğunu söyledi. Bankacılık sektörüyle ilgili beklentilerini anlatırken, kar marjlarının enflasyon dönemlerinde görece düşük olduğunu ve verimliliğin bankalar için büyük önem taşıdığını kaydeden Bilgin, ''2009 ve 2010 yıllarındaki özel gelişmelerden kaynaklanan karlılık oranlarını önümüzdeki dönemde yakalamak zor olacaktır'' dedi. Türkiye'deki bankacılık sisteminin yurt dışı açılımları için çok doğru bir zamanda bulunulduğunu belirten Bilgin, gelişmiş batı ülkelerinin ve batı bankalarının kendi iç işleriyle uğraştıkları bu dönemde, Türk bankacılık sisteminin özellikle komşu ülkelere yatırım yapabileceğini söyledi. Bu noktada özellikle bazı büyük bankalara büyük görevler düştüğünü ve çok cüzi rakamlarla çevre ülkelerde büyük işler yapılabileceğini ifade eden Bilgin, kurum olarak da bankalara her türlü kolaylığı sağlamaya ve yol göstermeye hazır olduklarını belirtti. Türk bankacılık sisteminde gelecekte 2 temel bankacılık alanının KOBİ bankacılığı ve konut kredileri olduğunu anlatan Bilgin, Türk finans sektörünün bir bütün olarak gelişmesinin de önem taşıdığına dikkati çekti. Finans sisteminin yüzde 80'ini bankacılığın oluşturduğunu, sistemde sadece bankacılığın hakim olmasını kendilerinin de istemediğini kaydeden Bilgin, bu riski dağıtmak gerektiğinin altını çizdi. Bilgin, gelecek dönemde sağlıklı sigortacılık, borsa, aracı kurumlar ve sermaye piyasalarının bankalara da hacim yaratacağına işaret etti. BDDK Başkanı, şu anda bankacılığın büyüklüğünün 900 milyar lira olduğuna işaret ederek, ''ortalama bir büyüme ile yıllık yüzde 15'ler düzeyinde bir büyümeyle 2015'de bankacılığımız çok rahat 1,5 trilyon lirayı yakalayabilir'' diye konuştu. -BANKA İÇİN 30 MİLYON SERMAYE AZ Bilgin, BDDK'nın 10. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen konferansın oturum arasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bankacılıkta yeni lisans için başvuru bulunup bulunmadığı ve bu konudaki görüşünün ne olduğu yönündeki soru üzerine Bilgin, sisteme yeni girişler veya çıkması gerekenlere yönelik tedbirler almanın en önemli görevleri olduğuna dikkati çekti. Bilgin, ''Kurulduğu günden bu yana, özellikle benim dönemimde yeni bir lisans olmadı. Biz bize yapılan başvuruları en ince ayrıntılara kadar inceliyoruz'' dedi. İncelemeyle ilgili de yasada yer alan sermaye miktarının 30 milyon lira olduğunu, kendilerinin bunu yeterli görmediğini belirten Bilgin, şöyle konuştu: ''Bunu yeterli görmüyoruz, eğer böyle sağlıklı bir bankacılık sistemine birileri yeni oyuncu olarak girmek istiyorsa, bu tutarın çok üzerinde bir tutarı ödenmiş sermaye olarak yatırmaları gerekir. Tüm bunlar karşılandığı zaman rekabetin daha da halkımız yararına artması için sistemde yeni enstrümanların gelişmesi için yeni bankaların gelişi elbetteki olabilir. Ama bütün kanundaki şartlar artı bir miktar istediğimiz tutarda, kanunda yazılı tutardan daha yüksek bir sermaye tutarı istiyoruz.'' İstedikleri tutarın ne kadar olduğunu sorulması üzerine de Bilgin, ''Gönlümüzden geçen ve altına inmeyeceğimiz tutar 300 milyon dolardır'' dedi. Bilgin, kaç lisans başvurusu yapıldığına ilişkin soruya da ''Bize yapılan muhtelif başvurular var ancak bunları sizlerle paylaşmayız. Ancak bu başvurular sonuçlandığında sizler duyarsınız'' karşılığını verdi.