-"BANKALAR KREDİ KARTI LİMİTLERİNİ YÜKSELTİYOR" BURSA (A.A) - 07.12.2010 - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 5 bin liranın üzerindeki kredi kartlarında asgari ödeme tutarını yüzde 30'a çıkarma yolundaki çalışmalarla birlikte bankaların, tüketiciye sormadan kart limitlerini yükseltmeye başladığını ileri sürdü. Kaya, yaptığı açıklamada, medyada yer alan haberlere göre, BDDK'nın, kredi kartlarındaki asgari ödeme tutarını artırma yolunda çalışma yürüttüğünü söyledi. Limiti 5 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında asgari ödemenin yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarılmasının öngörüldüğünü ifade eden Kaya, şöyle devam etti: ''BDDK'nın 5 bin liranın üzerindeki kredi kartlarında asgari ödeme tutarını yüzde 30'a çıkarma yolundaki çalışmalarla birlikte bankalar, tüketiciye sormadan kart limitlerini yükseltmeye başladı. Bu konuda birliğe şikayetler geliyor. İlgili kanuna göre bankalar, tüketiciye sormadan kart limitlerini artıramaz. Tüketici, cep telefonlarına gelen mesajla kart limitinin artırıldığını öğreniyor. 4 bin lira limit, 5 bin liranın üzerine, 8-9 bin lira olan 10 bin liranın üzerine çıkarılıyor. Bir anlamda tüketiciyi cezalandırıyorlar. Bankaların bu uygulaması kanuna aykırıdır.'' BDDK'nın bankacılık sektöründe denetim yapmadığını iddia eden Kaya, ''Bu nedenle bankalar meydanı boş buluyor ve rahat hareket ediyor. Bankalar boşluğu doldurup tüketiciyi borçlandırıp kendilerine bağımlı hale getiriyor. Tüketici kendi bütçesinin hakimi olmaktan çıkıp bankaların talebine göre hayatını devam ettiriyor. Tüketici bankalara olan borcunu ödemeye çalışıyor, kalanıyla ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor'' dedi. Kaya, asgari ödeme tutarlarının kredi kartı borcunun had safhaya ulaşması nedeniyle yükseltildiği yolunda açıklamalar yapıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu: ''Gerçekten bu şekilde düşünülüyorsa asgari ödeme tutarının yüzde 20'de tutulmaya çalışılmasını nasıl açıklayacaklar. Kredi kartı borçlanma değil ödeme aracıysa asgari ödeme tutarı en az yüzde 40 olmalıdır. Kredi kartı borçlarının artmasının önlenmesi için en az yüzde 40'ye çıkarılmalıdır. BDDK istediği takdirde limit koymadan bunu yapabilir. Bin lira limiti olana da yüzde 30 yapın, neden yapmıyorsunuz? Bin lira olana da bunu yapabilirsiniz, böylece tüketici bütçelerini kontrol edebilecektir. Bankalar burada iki yüzlü davranıyor. Tüketicinin batışına seyirci kalıyorlar.'' Nazım Kaya, BDDK'nın bankaları denetlemesi ve cezalandırması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Çünkü, kimseye sormadan bankalar, kredi kartı limitlerini yükseltiyor. Ayrıca acilen yapılması gereken limitlerin yüzde 40'a yükseltilmesidir. Her iki yetki de BDDK'nın elindedir. Asgari ödeme oranının yüzde 50 olduğunu düşünelim. Önümüzdeki ay yüzde 50'sini ödeyeceğini düşünerek tüketici daha az borçlanacaktır. Yüzde 20'sini alıp yüzde 80'ine faiz işleterek, inanılmaz karlar elde ediyorlar. Tüketicinin harcama politikasını bankalar yöneltiyor.''