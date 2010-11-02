-"BANKACILIKTAKİ 2. EN BÜYÜK İŞLEM" İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A'nın Türkiye Garanti Bankası A.Ş’nin hisselerinin bir kısmının satın almasının, 2010 yılı içinde dünyada gerçekleşen ikinci en büyük işlem olduğunu bildirdi. Ferit Şahenk, Doğuş Holding'in Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A (BBVA) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş'nin hisselerinin bir kısmını satın almasına ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, hem BBVA hem GE hem de Doğuş Grubu'nun üçlü bir mutabakatıyla 8-9 aydır süren, GE'nin Garanti Bankası'ndaki geri kalan hisseleri satma kararı üzerine başlayan bu 9 ayın dün akşam noktalandığını söyledi. Şahenk, bu işin, yüzde 100 gerçekleşmesi için BDDK, SPK ve Rekabet Kurumu'nun Türkiye'de onayının gerektiğini ve İspanya'da BBVA'nın tabii olduğu mercilerin vereceği izinler üzerine kapanacağını söyledi. Beklentilerinin bu sürenin 3 ay ile 5 ay arasında sürebileceği yönünde olduğunu ifade eden Şahenk, şunları söyledi: ''Bence Türkiye için ve Garanti Bankası için hem çalışanları hem müşterileri için önemli bir dönüm noktası. Baktığımızda 2008'den bu yana süregelen dünyadaki krizle başlayan bu küreselleşmenin tartışılması, kapitalizmin tartışılması, yatırımların milletlerarası cereyan etmesinin ne kadar azalacağı tartışmasında, çok ilginç bir işlem. Hem Türkiye'nin hem Türk bankacılık sisteminin hem de takdir edersiniz ki Garanti Bankası'nın nereden nereye geldiğinin en büyük göstergesi. 2010 yılı içinde bankacılıkta dünyadaki 2. büyük işlem. Bu çok önemlidir. Neden bu Türkiye'de cereyan ediyor. Birincisi Çin'de olmuş, neredeyse 40-50 milyon dolarlık farkla biz ikinci olduk. Bunu da değerlendirmek gerekir. Türkiye'de Türk Telekom'dan sonra büyüklük bakımından 2. en büyük işlemdir. Bankacılıkta birinci en büyük işlemdir. Ama genel piyasa değerine bakıldığında, bunu yüzde yüze çıkarırsak eğer Türkiye'deki bugüne kadar yapılmış en büyük işlemdir.'' -BORSA, GARANTİ HİSSESİ ALIP SATIYOR İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) yatırımcılar, Garanti Bankası hisseleri alıp satıyor. İMKB'de saat 10.55 itibari ile 1 milyar lira civarında işlem hacmi gerçekleşirken, Garanti Bankası hisseleri bunun yaklaşık 500 milyon lirasını oluşturuyor.