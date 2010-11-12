-"BANKACILIK SİSTEMİNİ ENGELLEMİYORUZ" İSTANBUL (A.A) - 12.11.2010 - Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, bankacılıkta ölçülü ve kontrol edilebilir bir büyümenin Türkiye için uygun olduğunu düşündüklerini belirterek, ''Dolayısıyla bankacılık sisteminin büyümesinin engellenmesi gibi bir şey söz konusu değil. Aklımızın ucundan da geçmiyor'' dedi. Yılmaz, TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu tarafından düzenlenen ''Kriz Sonrası Yeni Finansal Düzen'' başlıklı konferans sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Durmuş Yılmaz, bankacılık sisteminin büyümesinin yavaşlatılması yönündeki uygulamaların ülkenin büyüme potansiyeli açısından nasıl sonuçlar yaratacağı sorusunu şöyle yanıtladı: ''Bankacılık sisteminin büyümesinin yavaşlatılması gibi bir şey söz konusu değil. Türkiye'de bankacılık sisteminin milli gelire oranı, mali sistemimizin ne kadar geniş ve derin olduğu belli. Şu anda bankacılık sistemimizin ölçeği, milli gelirimizin yüzde 90'ı seviyesinde. Bunu diğer ülkelerle kıyasladığımızda çok fazla derin, büyük bir mali sistemimiz yok. Dolayısıyla nüfus yapımızı, demografik yapımızı vesaire dikkate aldığımızda bankacılık sistemimizin hala büyüme potansiyeli var. Dolayısıyla ölçülü bir büyümenin, kontrol edilebilir bir büyümenin ülkemiz için uygun olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bankacılık sisteminin büyümesinin engellenmesi gibi bir şey söz konusu değil. Aklımızın ucundan da geçmiyor.'' -''KREDİ GENİŞLEMELERİ ISINMAYA İŞARET ETMİYOR''- Kredi talepleri konusundaki riske dikkat çekilmesine ilişkin soruyu da Yılmaz, ''Biz şu anda ekonomimizin ısındığını düşünmüyoruz. Ama ileriye yönelik, özellikle cari açık tarafından baktığımızda birtakım finansal istikrarla ilgili risklerin ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz. O nedenle bugünden tedbir alıyoruz'' diye konuştu. Kredi genişlemeleri yıllıklandırıldığında yüzde 25-30 seviyelerinde göründüğüne dikkati çeken Yılmaz, bunun bugün itibarıyla ekonomide bir ısınmaya işaret etmediğini, ancak ileriye yönelik tedbirlerin bugünden proaktif olarak alınması gerektiğini, o nedenle aldıkları özellikle faiz dışı düzenleyici tedbirlerin buna yönelik olduğunu söyledi.