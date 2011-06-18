-"BANKA FARELERİ" SORGUDA ANTALYA (A.A) - 18.06.2011 - Antalya'da kredi kartı limitleri yüksek olan banka müşterilerinin kimlik bilgilerine ulaşarak, telefon bankacılığı sayesinde müşteriler adına ek kart çıkartıp, hesaplarından para çektiği iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 2'si serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan Ü.K. ve M.G'nin, suça buluştuklarına ilişkin bilgi elde edinilemediğinden, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Diğer zanlıların ise poliste susma haklarını kullandığı belirtildi. Zanlılara ait bilgisayar ve not defterlerinde, Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan ve aralarında sanat, spor ve iş dünyasından ünlü isimlerinden bulunduğu 20 bin kişinin bilgilerinin bulunduğu tespit edildi. Operasyonun ardından bankaların polisle irtibata geçtiği ve hesaplarını gözden geçirdiği öğrenildi. Antalya'da düzenlenen ''Banka Faresi'' isimli operasyonda kredi kartı limitleri yüksek olan banka müşterilerinin kimlik bilgilerine ulaştıkları, bu bilgileri kullanarak telefon bankacılığı ile başkası adına ek kart veya kayıp kart bildiriminde bulunarak yeni kart çıkardıkları, bu kartları adres değişikliği yaparak farklı bir adreste teslim alıp, dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 11 kişi gözaltına alınmıştı. Örgütün, bütün bilgilerini elde ettiği müşterileri adına gelen ek kartları sahte nüfus cüzdanı ile kuryeden teslim aldıkları, ellerine ulaşan kredi kartları ile telefon ya da internet bankacılığı sistemini kullanarak, başka hesaplara para transferi yaptıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri belirlenmişti. Örgüt elebaşı olduğu iddia edilen eski bankacı A.K, İstanbul Kartal Vergi Dairesinde görevli memur A.A'nın da aralarında bulunduğu zanlıların, altı aylık süreçte 15 kişinin hesabından 500 bin lira çektikleri öne sürülmüştü. Suç örgütün, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı ve Galatasaraylı eski yönetici Mümtaz Tahincioğlu'nun hesabından 50 bin lira, Prof. Dr. Cahit Gürkan Zorlu'nun hesabından 5 bin lira çektikleri tespit edilmişti. Örgüt üyelerinin kendi aralarındaki görüşmelerinde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sanatçı Volkan Konak'ın da bilgilerini elde ettikleri iddia edilmiş, Aziz Yıldırım ve Volkan Konak'ın seslerinin tanınmış olması nedeniyle bankanın telefona çıkacak müşteri temsilcisini ikna edemeyeceklerini düşündükleri ve bu nedenle Yıldırım ve Konak'ın isimlerini kullanmadıkları öğrenilmişti. Öte yandan örgüt elebaşı olduğu ileri sürülen A.K'nin beş yıl önce usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle çalıştığı bankadan çıkartıldığı ifade edildi. Gözaltına alınanlar arasında bulunan N.A'nın lakabının ''Google'' olduğu ve örgütteki görevinin kişilerin geçmişini ve kimlik bilgilerini araştırmak olduğu iddia edilmişti.