İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar\'ın (MSF) Uluslararası Başkanı Dr. Joanne Liu, \"Bangladeş\'teki sığınmacı kampları, sağlık açısından saatli bombadan farksız\" dedi.

23 Ekim Pazartesi günü Cenevre\'de BM İnsani Yardım Ofisi, Uluslararası Göç Örgütü ve BM Sığınmacılar Yüksek Komiserliği tarafından düzenlenen, Avrupa Birliği ve Kuveyt\'in destek verdiği Rohingya Sığınmacı Krizi Bağış Konferansı\'nda, geçtiğimiz günlerde Bangladeş\'in Cox\'s Bazar bölgesini ziyaret eden Dr. Liu, Myanmar\'ın Rakhine eyaletinde şiddet olaylarının yeniden tırmanması üzerine bölgede yaşanan sığınmacı krizine dair bir konuşma yaptı.

Geçtiğimiz iki ay içinde güvenlik arayışındaki yaklaşık 600 bin Rohingya sığınmacısının Bangladeş\'e gelmesi ve son iki hafta içinde 40 bin sığınmacının daha sınırı geçmesinin Myanmar\'daki şiddetin dinmediğine işaret eden Dr. Liu, \"Bunun ne denli büyük bir kriz olduğunu bizzat görmeden anlamak çok zor. Sığınmacıların yerleştiği alanlarda yaşam şartları son derece kırılgan. Yeni gelenler, çamurdan ve naylon örtülerden yapılmış, bambularla bir arada tutturulan, ufak tepeler üstüne rastgele dağılmış derme-çatma barınaklara sığınmış durumdalar\" dedi.

Kutupalong sığınmacı kampında da durumun aynı olduğunu belirten Dr. Liu, çamurun üstünde ve sel tehlikesine açık bir naylon üzerinde yaşayan ailelerin temiz su, yiyecek, sağlık ve güvenlik erişimlerinin olmadığını söyledi. Göç eden ailelerin şu anki tek dertlerinin hayatta kalmak olduğu belirten Dr Liu, insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamamasının büyük bir problem olduğuna dikkat çekiyor.

Sığınmacı kamplarındaki en büyük problemlerden biri olan sağlık sorunları için harekete geçtiklerini söyleyen Dr Liu, \"Sağlık hizmetlerine yönelik katlanarak artan ihtiyaca cevap verebilmek için Cox\'s Bazar\'ın başka yerlerinde de sağlık hizmetleri ile su ve sanitasyon çalışmalarına başladık. Fakat çabalarımız hala çok yetersiz; tıbbi ve insani yardım konusunda bölgede muazzam bir açık var. Bu yerleşim alanları, halk sağlığı açısından saatli bombadan farksız\" dedi.

Dr. Liu konferanstaki konuşmasında, bölgedeki sığınmacıların en temel ihtiyaçlarına yönelik olarak bütün insani yardım kuruluşlarını desteğe çağırdı. Liu, \"Sahada daha fazla yardım kuruluşunun çalışmalara katılması gerekiyor: Bölgede tuvalet ve su pompası temini, sağlık hizmeti ve gıda dağıtımı konusunda daha fazla kuruluşun harekete geçmesi lazım. Bunun gerçekleşebilmesi içinse, Bangladeş hükümetinin insani yardım kuruluşlarına kolaylık göstermesi ve bu kuruluşların ihtiyaç olan bölgelerde çalışma yürütmesine izin vermesi gerekiyor. Bu bağış konferansı, şu anda yolunda gitmeyen konuların farkına varıp gerekli adımları atmamız açısından büyük bir fırsat. Bağışçıları harekete geçirerek ikinci bir felaketi hep birlikte önleyebilir, zor durumdaki ihtiyaç sahibi nüfusun insanlık onurunun yeniden tesis edilmesini sağlayabiliriz\" dedi.



