-"BALYOZDA" TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında haklarında yakalama ve tutuklama kararı verilen, aralarında eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek'in de bulunduğu 162 sanığın tahliye talebi reddedildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, haklarında tutuklama ve yakalama kararı verilen ve çoğu bu karardan sonra tutuklanan 162 sanığın avukatlarınca yapılan tahliye taleplerinin oy çokluğuyla reddedilmesini kararlaştırdı. Kararın, Mahkeme Başkanı Şeref Akçay'ın ''muhalefet şerhi'' koyması nedeniyle oy çokluğuyla alındığı öğrenildi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen ''Balyoz Planı'' davasının 11 Şubat 2011 tarihli duruşmasında 163 sanık hakkında çıkarılan yakalama emri ve tutuklama kararına 162 sanığın avukatlarınca itiraz edilmişti. Davaya bakan mahkemenin ''kararın geri alınması'' yönündeki talepleri 24 Şubatta Ceza Muhakemeleri Kanununun (CMK) 268. maddesi kapsamında karar yerinde olduğu gerekçesiyle reddedilmesi üzerine, yasa gereği kararı değerlendirmesi için talepler, bir üst mahkeme olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine yönlendirilmişti.