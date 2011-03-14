-"BALYOZ"U 11 CHP MİLLETVEKİLİ İZLİYOR İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - ''Balyoz Planı'' iddialarıyla ilgili olarak eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanı emekli orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 157'si tutuklu 196 sanıklı davanın 14. duruşması başladı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde, 163 kişi hakkında tutuklama kararı verilmesi ve bu kararın 157 kişi hakkında uygulanmasından sonra yapılan ilk duruşmaya Halil İbrahim Fırtına, Özden Örnek, Çetin Doğan, Feyyaz Öğütçü, Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu tutuklu 155 sanık ile 29 tutuksuz sanık katıldı. Tutuklu sanıklar Cemal Temizöz ile Mehmet Yoleri ise duruşmaya gelmedi. Müdahiller Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği Başkanı Rıdvan Kaya, Hamza Türkmen'in avukatı Necip Kibar ile Abdurrahman Dilipak'ın avukatı Salih Dövücü de duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal ve baro temsilcilerinin yanı sıra aralarında Nur Serter ve Şahin Mengü'nün de bulunduğu 11 CHP milletvekili de izleyiciler arasında yer aldı. Ömer Diken'in başkanlık yaptığı heyette, Ali Efendi Peksak ve Murat Üründü üye hakim, Savaş Kırbaş savcı olarak yer alıyor. Duruşmada iddianame sırasına göre sanıkların yoklamasına başlandığı sırada, Çetin Doğan ve Özden Örnek'in isimleri okunurken izleyiciler alkışladı. Bunun üzerine, Başkan Diken, duruşmaların aleni olduğunu ve izleyicilerin alındığını belirterek, ilgili CMK hükümlerini hatırlattı. Başkan Diken, duruşma düzenini bozucu davranışlar ve sözlü müdahalede bulunulması, alkışlama durumunda bu kişilerin salondan çıkarılacağı konusunda uyarıda bulundu. Tutuklu sanıklardan Dursun Çiçek, yoklama sırasında ismini söyledikten sonra, ''CMK'da başka hükümler de var'' dedi. Başkan Diken de ''Biz CMK'yı biliyoruz'' diye konuştu. -HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNAN 4 SANIK DURUŞMAYA GELECEK- Duruşmaya ilk kez katılan tutuksuz sanıklardan olan, başka suçtan tutuklu Hüseyin Durdu'nun kimlik tespiti yapıldı. Durdu, idari soruşturma nedeniyle jandarma astsubaylık görevinden ihraç edildiğini söyledi. Başkan Diken, 8 gün duruşma yapacaklarını, ilk 6 günü savunmalara ayıracaklarını, son 2 gün talepleri alacaklarını kaydetti. Başkan Diken, ardından haklarında yakalama kararı bulunan sanıklardan Hakan Akkoç, Mehmet Alper Şengezer, Bahtiyar Ersoy ve Nedim Ulusan'ın yurt dışındaki görevlerinden dönerek dün akşam İstanbul Merkez Komutanlığına teslim olduklarını söyledi. Bu kişilerin sabah Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gönderildiğini ancak davanın bu salonda duruşması olduğu için Silivri'ye yönlendirildiklerini belirten Diken, bu sanıklar gelene kadar duruşmaya ara verdiklerini açıkladı. Bu arada, sanık avukatlarından Oğuz Kayıran, mahkemenin bağımsızlığına gölge düştüğü gerekçesiyle heyetin çekilmesini talep etti. Öte yandan, tutuklu sanıklar salona alınmaları sırasında izleyiciler tarafından alkışlandı. İzleyicilere el sallayan bazı sanıkların birbirlerine sarıldıkları, bazılarının ise ''Vardiya bizde, gönlümüz sizde, her neredeyse kalbimiz sizle'' diye şarkı söylediği görüldü.