-"BALYOZ"DA YAKALAMA EMRİ İTİRAZLARINA RET İSTANBUL (A.A) - 30.07.2010 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında haklarında yakalama emri çıkartılan 17 sanığın avukatlarının, kararın geri alınması yönündeki talepleri reddedildi. Sanık avukatlarının taleplerini inceleyen İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, talepleri yerinde bulmayarak, reddine karar verdi. Mahkeme heyeti, başvuruların itiraz olarak değerlendirilmesi için üst mahkeme olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme heyeti, 26 ve 27 Temmuz tarihlerinde yapılan 85 başvuruyu da yerinde bulmamış, dilekçeleri itiraz olarak değerlendirmesi için de üst mahkeme olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine yollamıştı. Mahkeme heyeti ayrıca, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına'nın da aralarında bulunduğu 4 kişinin avukatı tarafından yapılan reddi hakim taleplerini de değerlendirdi. Buna göre, mahkeme hakimleri bu talebin reddine karar verilmesi yönündeki görüşlerini de belirterek, itiraz olarak değerlendirilmesi için İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Yine 3 kişinin avukatı tarafından yapılan tutuklama kararının kaldırılması yönündeki talebi de inceleyen mahkeme heyeti, sanıklarla ilgili bir tutuklama kararı alınmadığı için bu yönde karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Öte yandan, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bazı sanıkların avukatlarının yaptığı yakalama emrine itirazlara ilişkin değerlendirmesinin ise sürdüğü öğrenildi.