-"BALYOZ"DA TUTUKLU KALMADI İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - ''Balyoz Planı'' iddiaları soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Albay Cengiz Köylü tahliye edildi. Albay Cengiz Köylü'nün avukatının talebi üzerine tutukluluk halini değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, oy çokluğuyla Köylü'nün tahliyesine karar verdi. Kararın, Mahkeme Heyeti Başkanı Kemal Can ve üye hakim Sait Saban'ın oylarıyla alındığı, üye hakim Mehmet Erdoğan'ın ise karara muhalif kaldığı öğrenildi. Köylü'nün tahliyesiyle birlikte ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu kalmadı. Albay Cengiz Köylü, ''İkinci Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu olarak yargılandığından cezaevinden çıkamayacak.