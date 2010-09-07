T24 LogoT24 Logo
Gündem

"BALYOZ"DA TUTUKLU KALMADI İSTANBUL (A.A)

07 Eylül 2010 20:21

-"BALYOZ"DA TUTUKLU KALMADI İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - ''Balyoz Planı'' iddiaları soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Albay Cengiz Köylü tahliye edildi. Albay Cengiz Köylü'nün avukatının talebi üzerine tutukluluk halini değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, oy çokluğuyla Köylü'nün tahliyesine karar verdi.  Kararın, Mahkeme Heyeti Başkanı Kemal Can ve üye hakim Sait Saban'ın oylarıyla alındığı, üye hakim Mehmet Erdoğan'ın ise karara muhalif kaldığı öğrenildi. Köylü'nün tahliyesiyle birlikte ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu kalmadı.  Albay Cengiz Köylü, ''İkinci Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu olarak yargılandığından cezaevinden çıkamayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24