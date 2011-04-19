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"BALYOZ"DA TAHLİYE TALEPLERİNE RET İSTANBUL (A.A)

19 Nisan 2011 14:48

-"BALYOZ"DA TAHLİYE TALEPLERİNE RET İSTANBUL (A.A) - 19.04.2011 - İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Balyoz Planı'' davasının 162 sanığının tutukluluk hallerinin kaldırılması yönündeki taleplerini oy çokluğuyla reddetti. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Balyoz Planı'' davasında 162 sanığın tutukluluk hallerinin kaldırılması yönündeki taleplerini inceledi.  Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla taleplerin reddine karar verdi. Hastanedeki tedavisi nedeniyle hakkında çıkarılan yakalama emri uygulanamayan eski Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Ergin Saygun'un, yakalama kararının kaldırılmasına ilişkin talep de mahkeme heyetince reddedildi.

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