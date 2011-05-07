-"BALYOZ"DA TAHLİYE TALEBİNE RET İSTANBUL (A.A) - 06.05.2011 - ''Balyoz Planı'' davasında, tutuklu yargılanan 162 sanığın tahliye talepleri reddedildi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan ara kararlar, üye hakim Murat Üründü tarafından okundu. Buna göre, mahkeme heyeti, Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada elde edilen CD ve hard diskler üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılıp yaptırılmadığına ilişkin Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine yazılan yazıya cevap verildiğini belirterek, cevabi yazıda, ''bilirkişi raporu kendilerine ulaştığında mahkemeye gönderileceğinin'' bildirildiğini kaydetti. Sanıklardan Mehmet Yoleri'nin ceza ehliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumuna yazılan yazıya cevap verilmesinin beklenmesine hükmeden mahkeme heyeti, Mesut Göğebakan ve Alaeddin Kaya'nın katılma taleplerinin de sonraki celselerde değerlendirilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eskişehir'de Hakan Büyük ile ilgili yapılan aramada, arama, el koyma kararı ve el koyma tutanakları ile arama görüntüleri ve elde edilen materyaller üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmışsa raporun onaylı bir örneğinin mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı. Bazı sanık ve avukatların, duruşmaların sesli ve görüntülü kaydının verilmesi yönündeki talebini, duruşmadaki tüm ses kayıtlarının yazıya aktarılarak taraflara verilmesi nedeniyle kabul etmeyen mahkeme heyeti, sanıklardan Hanefi Yıldırım'ın 1 Eylül 2002-30 Mart 2003 tarihleri arasında izin, rapor, denetleme, görev ve geçici görev gibi nedenlerle birlik dışında bulunup bulunmadığının Jandarma Genel Komutanlığından sorulmasına karar verdi. Sanıklardan Mustafa Erdal Hamzaoğulları'nın 1 Ocak 2002 ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında yurt dışı görevlerde bulunup bulunmadığının, bulunmuşsa görev yerleri, görevden ayrılış ve başlama tarihlerinin Genelkurmay Başkanlığından istenilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, sanıklardan Dursun Çiçek'in de 1 Ocak 2002-31 Aralık 2003 tarihleri arasında sürekli ve geçici olarak görev yaptığı yerlerle, yurt içi ve yurt dışında herhangi bir görevlendirmeye tabi olup olmadığının, varsa bunların tarihlerinin de aynı kurum tarafından bildirilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanıklar Aytekin Candemir, Levent Erkek, İkrami Özturan, Muharrem Nuri Alacalı, Yaşar Barbaros Büyüksağanak, İlkay Nerat, Orkun Gökalp, Hasan Hakan Dereli, Hakan Akkoç, Mehmet Alper Şengezer, Taylan Çakır ve Doğan Fatih Küçük'ün, 2002-2003 yıllarında yurda giriş ve çıkış tarihlerinin tespiti için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne yazılan müzekkere cevabının beklenmesine karar verdi. Heyet, sanıklardan Halil İbrahim Fırtına'nın avukatı Kazım Yiğit Akalın'ın dilekçesinde, Hava Kuvvetleri Adli Müşavirliğince yaptırıldığını belirttiği incelemeyle ilgili raporun mevcut olması halinde örneğinin gönderilmesi için Hava Kuvvetleri Komutanlığına yazı yazılmasına karar verdi. Sanıklardan Ergin Saygun hakkında çıkarılan yakalama emrinin akıbetinin sorulması için Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine yazı yazılmasını karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu 162 sanığın tahliye taleplerini reddetti. Duruşmayı 13 Haziran Pazartesi gününe erteleyen mahkeme heyeti, 14, 16, 17, 20, 21, 23 ve 24 Haziran 2011 tarihlerinde de duruşmaların yapılmasını kararlaştırdı.