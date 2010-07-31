-"BALYOZ"DA MAHKEMENİN DEĞERLENDİRMESİ SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 31.07.2010 - İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, ''Balyoz Planı'' davasının 102 sanığı hakkındaki yakalama emrine yapılan itiraza ilişkin değerlendirmesini sürdürüyor. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sabah saatlerinde gelen 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, gün boyunca dosya üzerinde çalıştı. Akşam adliye çıkışında gazetecilerin, ''Çalışmalar bittim mi, karara bağladınız mı?'' şeklindeki sorularına, Mahkeme Heyeti Başkanı Şeref Akçay, ''Çalışmalar sürüyor'' yanıtını verdi. ''Balyoz Planı'' davası kapsamında haklarında yakalama emri çıkartılan 102 sanık avukatının kararın geri alınması yönündeki talepleri İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Mahkeme heyeti, başvuruların itiraz olarak değerlendirilmesi için üst mahkeme olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.