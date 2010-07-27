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"BALYOZ"DA 80 SANIKTAN YAKALAMA EMRİNE İTİRAZ İSTANBUL (A.A)

27 Temmuz 2010 15:37

-"BALYOZ"DA 80 SANIKTAN YAKALAMA EMRİNE İTİRAZ İSTANBUL (A.A) - 27.07.2010 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında haklarında yakalama emri çıkartılan 102 sanıktan şu ana kadar 80'i karara itiraz etti.  Aralarında eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Korgeneral Engin Alan ile emekli Tümgeneral İzzet Ocak'ın da bulunduğu 80 sanık, haklarında çıkarılan yakalama emrine ilişkin avukatları aracılığıyla İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe vererek itirazda bulundu. Bu başvurulardan 30'a yakını, dilekçelerinde aynı zamanda reddi hakim talebine de yer verdi. 

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