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"Balyoz"da 7 kişi mahkemede İSTANBUL (A.A)

17 Ağustos 2011 21:12

-"Balyoz"da 7 kişi mahkemede İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında savcılıkça sorgulanan 8 kişiden, Korgeneral Rıdvan Ulugüler'in de aralarında bulunduğu 7'si, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar ile savcı Cihan Kansız tarafından sorgulanan 8 kişiden, Korgeneral Ulugüler'in de aralarında yer aldığı 7'si, ''darbeye teşebbüs'' suçundan tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Bir astsubay ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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