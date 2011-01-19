-"BALYOZ"DA 43 KLASÖR AVUKATLARA DAĞITILDI İSTANBUL (A.A) - 19.01.2011 - ''Şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Deniz Kuvvetleri Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçirilen çuvalların içinde yer alan ve ''Balyoz Planı'' davasının ek delilleri olarak değerlendirilen 43 klasör, dava sanıklarının avukatlarına dağıtıldı. 196 sanıklı ''Balyoz Planı'' davasını yürüten İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen tarafından yürütülen ''şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, 6 Aralık 2010'da Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada elde edilen ve davayla ilgili yeni delil olarak değerlendirilen 43 klasörü, DVD ortamında çoğalttı. DVD'ler de daha sonra avukatlara dağıtıldı. DVD ortamında dağıtılan 43 klasörde yer alan 1. klasörde, ''genel tespitler-raporlar'' başlığı altında, ''Balyoz'', ''Jandarma'', ''Oraj'', ''Sakal-çarşaf'' ve ''Suga'' olarak isimlendirilen tespit tutanaklarıyla raporlar bulunuyor. Klasörlerde, ''dizi pusulası'' başlığı altında, ''çok gizli'' ibareli ''Suga Hareket Planı'', ''Oraj Hava Harekat Planı'', ''Kara Kuvvetleri Komutanlığı Selimiye 1. Ordu Komutanlığı 1. Ordu Plan Semineri'', ''İl idaresi'', ''Olağanüstü Hal ile Sıkı Yönetim Kanunu'', ''Plan çalışması uygulama esasları'', ''özel direktifler'', ''bilgi notları'', ''plan semineri kapanış konuşması'', ''Balyoz Güvenlik Harekat Planı'', ''Çarşaf Eylem Planı harekat emri'', ''Sakal Eylem Planı harekat emri'', ''olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo'', ''görevlendirme tabloları'', ''sivil toplum kuruluşlarına yönelik eylem planları'', ''lahika'', ''haritalar'', ''önemli telefonlar'' ve ''idari hususlar'' gibi konular yer alıyor. -DAVANIN TÜM SANIKLARININ İSİMLERİNİN YER ALDIĞI DOSYA- 1. klasörde, ''Tüm Şahıslar'' başlığıyla yer alan bir dosyada, ''Balyoz Planı'' davasında yargılanan 196 sanığın isminin dosyalar halinde başlıklandığı görülürken, ''Çetin Doğan'' başlıklı dosyanın içinde ''Sayın komutana arz'' başlıklı bir word belgesinde ''Suga'', ''Sakal'', ''Çarşaf'' ve ''Oraj'' isimleri bulunuyor. Klasörlerde başlıklar halinde, şu isimlendirmeler yer alıyor: ''Kullanıcı dosya yolları, operasyonel faaliyetleri yürütecek personel listesi, İstanbul ilinde arama yapılacak yerler, jandarmanın istihbarat faaliyetleri, İstanbul'da gözaltına alınacak siyasi parti üyeleri, Tekirdağ'da bulunan irticai örgüt mensupları, görevlendirilen personel listesi, hassas personel listesi, İstanbul Üniversitesinde bölücü görüşlü üniversite öğrencileri, İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı emekliliğe sevk edilecek personel listesi, Bursa'da gözaltına alınacak kamu görevlileri, Bilecik'te gözaltına alınacak siyasi parti üyeleri, Bursa ili kritik tesis ve kurumlar, Tekirdağ'da infaz ekibinde yer alacak emniyet personeli.'' Klasörlerde ayrıca, Halil İbrahim Fırtına, Engin Alan, Ramazan Cem Gürdeniz, İzzet Ocak, Nuri Ali Karababa, İlkay Nerat, Ahmet Küçükşahin, Fatih Ultun, Namık Koç, Kemal Dinçer, Dursun Tolga Kaplama, Fatih Musa Çınar, Bahtiyar Ersay, Özer Karabulut, Ahmet Feyyaz Öğütçü, Kadir Sağdıç, Ahmet Türkmen, Şafak Duruer, Ali Türkşen, Hakan Çelikcan, İbrahim Koray Özyurt, Mustafa Karasabun, Mücahit Erakyol, Yşar Barbaros Büyüksağnak, Abdullah Gavremoğlu, Hanifi Yıldırım, Cemal Temizöz, Ali Demir, Ali Aydın, Murat Balkaş, İmdat Solak, Abdurrahman Başbuğ, Halil Helvacıoğlu, Kubilay Aktaş ve Mehmet Ulutaş isimleriyle ilgili tespit tutanakları da bulunuyor. -''ASKERİ CASUSLUK'' SORUŞTURMASINDAN ''BALYOZ PLANI'' DAVASINA- İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen ''Balyoz Planı'' davasının Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde 13 Ocak 2011'de yapılan 7. duruşmasında, yürütülmekte olan ''Şantaj ve askeri casusluk'' soruşturması kapsamında Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada elde edilen yeni delilleri içeren 43 klasörün, değerlendirilmek üzere dava dosyasına gönderildiği belirtilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmayla ilgili mahkemeye gönderilen yazıda, söz konusu aramada el konulan delillere ilişkin ilk incelemesi yapılan veriler arasında ''Ergenekon terör örgütü'', ''Balyoz darbe Planı'' ve benzer soruşturmalarla ilgili bilgi ve ve belgelerin yer aldığı kaydedilmişti. Belgelerden elde edilen veriler üzerinde yapılan incelemelerde davaya ilişkin soruşturmayla ilgili belgelerin bir kısmının, dosyadaki mevcut verilerle aynı olduğu, bir kısmının ise dosyada olmayıp soruşturmayı ilgilendiren yeni delil olma özelliği taşıdığı aktarılmıştı. Dosyadaki delillerin, Donanma Komutanlığında elde edilen verilerle karşılaştırıldığında ''Balyoz Harekat Planı'' ''Sakal'' ve ''Çarşaf'' eylem planları, ''Oraj-suga harekat planları'' dahil olmak üzere ''Balyoz Harekat Planı'' kapsamındaki en önemli ve en kapsamlı çalışmaları içeren ''2002-2003 ve ÇALIŞMALAR-A'' isimli dosyaların ''Balyoz'' dosyasındaki 11 no'lu CD'de olduğu gibi TDK marka 1 no'lu CD'de yer aldığı da belirtilmişti. Savcılıkça gönderilen yazının ekler bölümünde, birer klasör ve birer CD'de ''Balyoz Harekat Planı'' ve ''Oraj Hava Harekat Planı'' ile ilgili tespitler yer alırken, 2 klasör ve 1 CD'de de ''Suga Harekat Planı'' ile ilgili tespitlere değinilmişti. Yazıda, ''Sakal'' ve ''Çarşaf'' planlarıyla ilgili tespitler ise 1 klasör, 1 CD'de yer alırken jandarmanın istihbarat faaliyetleriyle ilgili yapılan tespitlerin 2 klasör ve bir CD'de bulunduğu, davanın sanıkları hakkındaki tespitlerin ise 36 klasör ve 195 CD'de yer aldığı ifade edilmişti. Soruşturma kapsamında 6 Aralık 2010'da Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramalar ve ele geçirilen belgelerle ilgili ilgili 12 ve 13 Ocak tarihinde, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen 13 muvazzaf askerden 3'ü binbaşı ve 1'i de astsubay olmak üzere 4'ü tutuklanmıştı.