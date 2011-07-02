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"BALYOZ"DA 3 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A)

02 Temmuz 2011 10:21

-"BALYOZ"DA 3 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A) - 02.07.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 5 askerden 3'ü tutuklandı.  Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen 5 askerin sorguları tamamlandı.  Mahkeme, Tümamiral Erdem Caner Bener, emekli Tümgeneral Ahmet Bertan Nogaylaroğlu ve Albay Aziz Yıldız'ın tutuklanmasına karar verdi.  Bir yarbay ile bir albay ise serbest bırakıldı.

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