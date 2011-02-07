-"BALYOZ"DA 2. KİMLİK SORUNU İSTANBUL (A.A) - 07.02.2011 - ''Balyoz Planı'' iddialarıyla ilgili, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanı emekli orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 196 sanıklı davanın 9. duruşması başladı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda yapılan duruşmaya, Halil İbrahim Fırtına, Özden Örnek, Feyyaz Öğütçü ile ''Ergenekon'' davalarının tutuklu sanığı Mehmet Fikri Karadağ, Cengiz Köylü, başka suçtan Diyarbakır Cezaevinde tutuklu bulunan eski Kayseri Jandarma Komutanı emekli albay Cemal Temizöz ve ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının tutuklu sanığı Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 172 sanık katıldı. Çetin Doğan ve Kadir Sağdıç'ın da aralarında bulunduğu 24 sanık ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken, sanıklar Ahmet Türkmen ve Turan Ayhan'ın 10'ar günlük, Aziz Cem Çakmak'ın 5 günlük, Mustafa Önsel'in 7 günlük sağlık raporu sunduğunu belirtti. Duruşmada söz alan avukat Celal Ülgen, müvekkili Çetin Doğan'ın Anadolu Sağlık Ataşehir Cerrahi Tıp Merkezinden alınan, sol kolunun çıkık olduğuna dair 10 günlük sağlık raporu ile müvekkili Mehmet Fatih Ilgar hakkındaki sağlık raporunu mahkemeye sunacağını söyledi. Avukat İlkay Sezer de müvekkili Hasan Nurgören'le ilgili sağlık raporunu mahkemeye vereceğini kaydetti. -BEKTAŞOĞLU'NUN DA DOSYADAKİ KİMLİK BİLGİLERİ FARKLI- Duruşmaya ilk kez katılan Murat Bektaşoğlu'nun kimlik tespiti yapıldı. Mahkeme Heyeti Başkanı Diken, jandarma astsubayı olduğunu belirten Bektaşoğlu'nun açıkladığı kimlik bilgileriyle dosyadaki bilgilerin birbirini tutmadığını ifade etti. İddianamedeki kişinin kendisi olmadığını söyleyen Bektaşoğlu, ''Benim devremde bir Murat Bektaşoğlu daha var. Şu anda Ankara'da. Tatvan'da görevliyken Van'da özel yetkili cumhuriyet savcısı tarafından ifadem alındı'' diye konuştu. Başkan Diken'in, dosyada yer alan Sincan'daki adreste bulunup bulunmadığını sorduğu Bektaşoğlu, Ankara'da olmadığını kaydetti. Bunun üzerine, Diken, dosyadaki kimlik bilgileriyle karşılaştırma yapacaklarını ifade ederek, ilk duruşmadaki gibi bir durumun ortaya çıktığını, durumu savcılığa bildireceklerini kaydetti. Bu arada, kimlik tespiti sırasında Recep Yavuz'un kimlik bilgilerinin diğer sanık Recep Yıldız'a ait olduğu anlaşılmış, mahkeme heyeti durumu savcılığa bildirmişti. Duruşmada söz alan sanıklardan Cengiz Köylü, ''İftiralar üzerine iftira kurulamaz. Bu dava çökmüştür'' diyerek, Gölcük Donanma Komutanlığındaki aramalarda ele geçirilen belgeleri incelediğini, bu belgelerin davanın durumunu tamamen değiştireceğini söyledi. Köylü, iddia edilen bazı planlara ilişkin belgelerin de aynı merkez tarafından aynı bilgisayarlarda üretildiğini tespit ettiğini ifade ederek, istenildiği durumda mahkemeye bilgisayar sunumuyla gösterebileceğini kaydetti. Başkan Diken de ''Dilekçenizi inceleyelim'' diye konuştu. Duruşma, TRT spikerleri Hakan Kıra ve Ömer Ersöz tarafından iddianamenin 678'inci sayfasından itibaren okunmasıyla devam ediyor.