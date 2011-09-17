-"Balyoz"da 2 albay tutuklandı İSTANBUL (A.A) - 16.09.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 4 kişiden 2 albay tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen albaylar Ali Yasin Türker, Hakan Mehmet Göktürk ve Aşkın Üredi ile Astsubay Kenan Yüce'nin sorguları tamamlandı. Nöbetçi hakimlik, albaylar Türker ve Göktürk'ün, ''darbeye teşebbüs'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Albay Üredi ve Astsubay Yüce ise serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde bu kişilerle birlikte Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen Korgeneral Teyfik Özkılıç, savcılık sorgusunun ardından serbest kalmıştı.