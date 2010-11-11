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"BALYOZ" SORUŞTURMASINDA 3 ASKERİ PERSONEL SERBEST İSTANBUL (A.A)

11 Kasım 2010 15:28

-"BALYOZ" SORUŞTURMASINDA 3 ASKERİ PERSONEL SERBEST İSTANBUL (A.A) - 11.11.2010 - ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında ''şüpheli'' sıfatıyla ifadeleri alınan 3 askeri personel, savcılıkça serbest bırakıldı.  Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne Merkez Komutanlığı'na bağlı sivil plakalı bir araçla getirilen 3 askeri personel, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ergül'e ''şüpheli'' sıfatıyla ifade verdi.  Savcı Ergül, ifadesini aldığı bu 3 askeri personeli serbest bıraktı.  ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma sonucu eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 196 kişi hakkında iddianame hazırlanarak dava açılmıştı.  Savcılık, yurt dışı görevleri nedeniyle ya da bazı başka sebeplerle ifadeleri alınamayan kişiler hakkındaki dosya ile ''Oraj Hareket Planı''na dayanılarak 15-20 Kasım 2003 tarihinde İstanbul'da meydana gelen patlamaların ''Balyoz Planı''nı hazırlayanlarca organize edilmiş olabileceği iddialarına ilişkin dosyanın ayrılmasına karar vermişti.

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