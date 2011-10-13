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"Balyoz" sanığı beyin kanaması geçirdi İSTANBUL (A.A)

13 Ekim 2011 21:16

-"Balyoz" sanığı beyin kanaması geçirdi İSTANBUL (A.A) - 13.10.2011 - ''Balyoz planı'' davasının tutuklu sanıklarından Tuğgeneral Kasım Erdem'in cezaevinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle GATA'da yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı bildirildi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından sanık ve avukatların taleplerinin alınmasına geçildi. Tutuklu sanıklardan emekli Oramiral Özden Örnek, gazeteci Mehmet Baransu'nun savcılığa bir bavul içinde teslim ettiği DVD ve CD'lerle ilgili açıklamada bulundu. Baransu'nun teslim ettiği DVD ve CD'lerdeki belge ve klasörlerin oluşturulma saatlerini salondaki perdeye yansıtarak, tespit ettiği çelişkileri açıklayan Örnek, dosyada bulunan 4 No'lu CD'nin Taraf gazetesi çalışanları tarafından hazırlandığını öne sürdü. Bu CD'nin oluşturulma zamanının 18 Ocak 2010 günü saat 23.29 olduğunu, haberin ise gazetede 20 Ocak'ta yayımlandığını söyleyen Örnek, gözden geçirilecek belge miktarının 5 bin sayfadan fazla olduğunu, kaset çözümlerinin ise kesintisiz olarak 24 saatte dinlenebileceğini, bunların incelenip haber yapılabilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Örnek, ''Daha birçok sahtekarlık emaresi de vardır. Sahtekarların kim olduğunun bulunmasını da Beşiktaş'taki savcılarımıza bırakıyorum. Mahkemeyi ve Türk kamuoyunu yanıltan ve Balyoz kurgusunda yer alan bütün sahtekarların ortaya çıkarılmasının sağlanmasını talep ediyorum'' dedi. Avukat Sedat Küçükyılmaz da müvekkili olan Tuğgeneral Kasım Erdem'in, kaldığı Hasdal Cezaevinde beyin kanaması geçirdiğini söyledi. Dün sabah saat 05.00 sıralarında aynı koğuşta kalan başka birinin, Erdem'i yerde yatarken gördüğünü ifade eden Küçükyılmaz, bilinci kapalı olan müvekkilinin GATA'ya kaldırılarak yoğun bakım servisine alındığını kaydetti. Avukat Küçükyılmaz, müvekkilinin önceden bir rahatsızlığı olmadığını dile getirerek, yere düşmesinin ardından mı beyin kanaması geçirdiği, yoksa beyin kanaması üzerine mi yere düştüğünün belli olmadığını dile getirdi. Duruşma yarına ertelendi.

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