-"BALYOZ" DAVASI SANIKLARINA RET KARARI İSTANBUL (A.A) - 05.04.2011 - "Balyoz Planı" davası kapsamında haklarında yakalama ve tutuklama kararı verilen, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Koramiral Kadir Sağdıç ve Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 47 sanıkla ilgili yapılan "tutuklama ve tutukluluk hallerinin devamı kararlarının kaldırılması"na yönelik talepler reddedildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dava kapsamında tutuklu bulunan 47 sanığın avukatlarınca yapılan tahliye taleplerinin oy çokluğuyla reddedilmesini kararlaştırdı. Kararın, Mahkeme Heyeti Başkanı Şeref Akçay'ın "muhalefet şerhi" koyması nedeniyle oy çokluğuyla alındığı öğrenildi. Mahkeme heyetince verilen kararda, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin bir kısım sanıklar açısından 11 Mart 2011'deki tutukluluk hali inceleme kararı ile 14 Mart 2011 tarihli duruşmada verilen tutuklama kararına ilişkin, sanık avukatlarınca İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edildiği belirtilerek, mahkemenin, tutuklama ve tutukluluk hali inceleme kararlarında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle itirazları incelenmek üzere bir üst mahkeme olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği kaydedildi. Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan ve Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 47 sanığın avukatlarınca 16-25 Mart tarihleri arasında mahkemeye verilen itiraz dilekçelerinin incelendiğini kaydeden heyet, cumhuriyet savcılığının da sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş belirttiğini ifade etti. -SANIKLARIN DELİLLERİ KARARTMA TEHLİKESİ- Tüm dosya kapsamı ile itiraz başvurularını birlikte değerlendiren ve İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında belirtilen gerekçeler ile tutuklama koşullarında bir değişiklik bulunmadığını kaydeden mahkeme heyeti, şu ifadeleri kullandı: "Sanıkların üzerine atılı suçun önemi ve atılı suç için öngörülen ceza süresi, atılı suçun vahamet arz eden niteliği, dosyadaki plan seminerine ve Balyoz, Suga, Oraj, Sakal, Çarşaf, Döküm, Tırpan, Yumruk, Kürek, Testere, Urgan, Orak planlarına ait yazılı kayıtlar ve ses kayıtları, sanık Süha Tanyeri'den ele geçirilen el yazısı notları, 2010/185 sayılı soruşturma dosyası ile 2010/1003 (Gölcük Donanma Komutanlığında ele geçirilen belgelere ilişkin soruşturma) soruşturma sayılı dosyalar ve dolayısıyla 2010/283 esas sayılı dava dosyasındaki delil durumu, bilirkişi raporları, dijital materyaller, diğer ses kayıtları göz önüne alındığında, haklarında tutukluluk halinin devamına ve tutuklama kararı verilen tüm sanıklar açısından kuvvetli suç şüphesinin var olduğu, ayrıca sanıkların delilleri karartma ve yeni delil elde edilmesine engel olma tehlikesinin bulunduğu anlaşılmakla, sanıklar hakkında bu aşamada CMK'nın 109 ve devamı maddelerindeki adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı anlaşılmıştır." -MAHKEME BAŞKANI AKÇAY'IN MUHALEFET ŞERHİ- Heyet, sanık avukatlarının bir kısım sanıklar açısından tutuklamaya ve bir kısım sanıklar açısından da tutukluluk halinin devamı kararına yaptıkları itirazların reddine, Mahkeme Heyeti Başkanı Şeref Akçay'ın muhalefeti dolayısıyla oy çokluğuyla karar verdi. Dava kapsamında haklarında tutuklama ve yakalama kararı verilen 162 sanık avukatınca yapılan itiraz başvurularını 1 Mart'ta reddeden İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin bu kararına da muhalefet eden Şeref Akçay, yeni karara ilişkin muhalefet şerhi yazısında da daha önce öne sürdüğü gerekçeleri kullanarak, sanıkların serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi. "Netice gerçekleşene kadar her aşamada failin suç yolundan dönmesini vazgeçme olarak kabul etmek gerekir. Bu durumda netice nedir? Darbe yapmak meydana gelmiş midir? Gelmemiştir. İhtiyari ile vazgeçme denmez ise tam fiil diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Hukuk işte burada lazımdır" ifadesini kullanan Akçay, mevcut delil durumu göz önüne alındığında yargılama sonunda verilecek karara göre sanıkların tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verilmesi gerekirken, sanıkların duruşmanın başında, savunmaları dahi alınmadan ve dosya oluşuna uygun olmayan gerekçelerle tutuklandıklarını, tutukluluk hallerinin devamına karar verildiğini aktardı. -"SANIKLAR SERBEST BIRAKILMALI"- Sanıkların, Anayasa, yasalar ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan doğal ve insani hakları olan adil yargılanma haklarını ortadan kaldırdığı gerekçesiyle itirazların kabul edilmesine ve sanıkların serbest bırakılmasına karar verilmesi gerektiğini savunan Akçay, bu görüşte olduğu için mahkeme heyetinin görüşüne katılmadığını anlattı. Haklarında tutukluluk hallerinin devamına yönelik karar verilen sanıklar şunlar: "Ayhan Gedik, Şafak Duruer, Mehmet Ferhat Çolpan, Hakan İsmail Çelikcan, Ahmet Necdet Doluel, Mümtaz Can, Nurettin Işık, Salim Erkal Bektaş, Nejat Bek, Ayhan Taş, Hasan Nurgören, Behçet Alper Güney, Memiş Yüksel Yalçın, Levent Erkek, Ahmet Yavuz, Recai Elmaz, Ahmet Topdağı, Nuri Ali Karababa, Engin Baykal, Şükrü Sarıışık, Halil Kalkanlı, Emin Küçükkılıç, Mehmet Kemal Gönüldaş, Dursun Çiçek, Çetin Doğan, Süha Tanyeri, Kadir Sağdıç, Mehmet Fatih Ilğar, Ali İhsan Çuhadaroğlu, Nihat Altınbulak, Levent Görgeç, Ümit Özcan, Recep Yıldız, Mehmet Otuzbiroğlu, Hasan Hoşgit, Hüseyin Hoşgit, Ahmet Feyyaz Öğütçü, Özer Karabulut, Ali Deniz Kutluk, Mustafa Aydın Gürül, Taner Gül, Bülent Tuncay, Taylan Çakır, Nedim Ulusan, Hakan Akkoç, Bahtiyar Ersay ve Mehmet Alper Şengezer."