-"BALYOZ" DA 5 SANIK SAVUNMA YAPTI İSTANBUL (A.A) - 13.06.2011 - ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin görülen davada, tutuklu sanıklardan 5'i savunmasını yaptı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanıklardan Mümtaz Can, mahkemenin zamanını almamak için savunmasını özetleyeceğini belirterek, iddia edilen seminere katıldığını ancak teorik bir takdim yapmadığını kaydetti. Ordu seminerinde dahi yapacağı sunumun iptal edildiğini söyleyen Can, üzerine atılı suçu kabul etmedi. Çetin Doğan ile geçmişte bir konuşmasının olmadığını savunan Can, şunları söyledi: ''Çetin Doğan ile sicil bağlantım bile yok. Komutanım Şükrü Sarıışık bile emniyette beni tanıyamadı. İddia edilen yapılanmadan kişisel olarak bilgim olmadı. 'Balyoz Planı' çerçevesinde bana görev verildiği iddiası da asılsızdır. Ben ne görev aldım ne de görevlendirildim. Savunmama ilişkin açıklamaları mahkemenize yazılı olarak sunuyorum.'' Can, 31 yıl Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığını, pek çok takdir aldığını ve sicil notlarının yüksek olduğunu vurgulayarak, ''Sabah kapıyı çalan sütçü değilse demokrasi yok demektir', sözünü doğrulayacak bir şekilde bir sabah polislerce arandım ve buradayım. Bu ülkede başkalarının gidecek bir vatanı olabilir ancak benim gidecek başka vatanım yok. Bu ülke, subayına yapıştırdığı terörist yaftasının vicdan azabını çekecektir. Tahliyemi talep ediyorum'' dedi. Tutuklu sanıklardan Ahmet Topdağı da savunmasında, iddia edilen CD'lerin somut bir nitelik taşımadığını, herhangi bir görevlendirme almayıp iddiaya ilişkin bir görevlendirme yapmadığını söyledi. İddianamede kendine ilişkin bir delilin olmadığını savunan Topdağı, ''Asılsız bir suçlamaya maruz kaldım. Benim bilgim ve rızam olmadığı halde hazırlandığı iddia edilen listede yer almayı kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum'' şeklinde konuştu. -KATALOG MAHKUMLARI Tutuklu sanık Fatih Altun ise iddiaların sahte dijital verilere dayandığını savunarak, suçlamaları yok hükmünde saydığını belirtti. Delillerin hukuki niteliği kanıtlanmadan savunma yapmayacağını dile getiren Altun, ''Cezaevlerinde, kader mahkumlarından daha fazla katalog mahkumlar bulunmaktadır. 83 kişi Ek-A denilen sahte belgeden yargılanıyor. Biz yıllarca devletin bekası için çalıştık. Maalesef komplocuların bekası devletin bekasının önüne geçti'' diye konuştu. Altun'un avukatı Kürşat Veli Eren de, müvekkilinin aynı zamanda devre arkadaşı olduğunu belirterek, ''Bizden müvekkilimizin suçsuzluğunun ispatını istiyorsunuz. Bu dava hukuk çerçevesinde yürümüyor. Siz benim bu davada yargılanan 9 müvekkilimin suçunu ispatlayın ben kellemi ortaya koyarım. İspatlayamazsanız çekilin, bırakın bu mesleği'' dedi. Altun'un çapraz sorgusunun ardından söz alan Çetin Doğan da, dava konusu semineri kendisinin sevk ve idare ettiğini, bunların hesabını vermeye hazır olduğunu tekrarlayarak, verdiği emirle seminerde hangi soruların sorulacağını belirttiğini, ancak zaman yetmeyince atlandığını kaydetti. Doğan, ''Seminerin süresi 12 saat, yani 2,5 gündür. Bunlarda ne Balyoz Planı, ne de B'si var. Bize atılı suçlarla ilgili somut deliller sunun. Sanıklardan 42'si seminere katılanlardan. Hepsinin hesabını vermeye hazırım'' dedi. Tutuklu sanıklar Cemal Candan ve Gökhan Murat Üstündağ da, savunmasında suçlamaları reddetti. Duruşma, sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. -AVUKAT ERSÖZ'ÜN AÇIKLAMASI- Duruşma salonu önünde basın mensuplarına açıklama yapan Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz de, tutuklu sanıkların milletvekili seçilmesiyle ilgili işlemleri avukatlarının yapacağını söyledi. Ersöz, mahkemenin milletvekili seçilen kişinin sosyal konumunu değerlendirmesi gerektiğini ifade ederek, ''Mahkemenin, aslında milletvekilliğinin en ağır adli tedbirlerden bir tanesi olduğunu göz önünde bulundurması gerekiyor. Çünkü düzenli olarak meclise gitmek zorunda, meclisteki oturumlara katılmak zorunda'' dedi. Milletvekili seçilen sanıkların cezaevinden çıkamama durumları da olduğunu belirten Ersöz, ''Milletvekili seçilmiş olması tutukluluk durumunu doğrudan etkileyecek bir şey değil. Ancak, tutukluluk da bir düzenleme. Biraz önceki belirttiğim sebepler nedeniyle de tahliye kararı verilmesi gerektiğini düşünüyorum'' ifadesini kullandı. Çetin Doğan'ın yargı sürecinde yaşanan hukuksuzlukları meclis sıralarından duyurmak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla milletvekili seçilmek istediğini belirten Ersöz, ''Bu işlemi üstlenecek olan şu anda Engin Alan'' dedi.