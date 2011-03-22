-"BALYOZ PLANINI KİM YAZDI" İSTANBUL (A.A) - 22.03.2011 - ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanığı eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, ''Subaylar yazmasını bilmiyor, memureler 'yazmadık' diyor. O zaman Balyoz Planını kim yazdı ve bu CD'lere kaydetti?'' dedi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasına devam eden Örnek, soruşturma kapsamında ifadeleri alınan her iki sivil memurenin de ''Balyoz Güvenlik Harekat Planı''nı yazmadıklarını ve hatırlamadıklarını söylediğini ifade ederek, şunları kaydetti: ''Biri, 19 CD içerisinde en önemli olan 11, 16 ve 17 nolu CD'leri hiç hatırlamamış hatta yazının kendisine ait olmadığını ileri sürmüştür. Diğeri, inandırıcı olmayan bir şekilde CD'leri hatırlamış, ama üzerlerindeki yazıyı kimin yazdığı hakkında hiçbir şey söylememiş ve maalesef böyle bir soru da kendisine sorulmamıştır. Sevilay Erkan Bulut, ifadesinde, kozmik odada bulunan subaylar için 'Zaten hem Süha Tanyeri hem de diğer subaylar yazı yazmak için bizlere tabiri caizse mahkumdurlar, benim görevim yazı yazmaktır, bu yazıları yazdıran kişi de Süha Tanyeri ve onun subaylarıdır' diyor. Subaylar yazmasını bilmiyor, memureler 'yazmadık' diyor. O zaman Balyoz Planını kim yazdı ve bu CD'lere kaydetti?'' Özden Örnek, kendi bildiklerini bilirkişi raporlarıyla birleştirerek açıklamaya çalıştığını belirterek, ''Göstermek istediğim, iddia makamının eldeki 11, 16 ve 17 nolu CD'lerin 2003 yılında 1. Ordu'da yapılan seminer sonunda hazırlandığı ifade edilen CD'ler olduğunu kanıtlayamadığıdır. Takdir yüce mahkemenindir'' dedi. Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken, Örnek'in savunmasına ara vererek, duruşmayı 24 Mart Perşembe gününe erteledi. Bunun üzerine söz alan Örnek'in avukatı Dinçer Eskiyerli, perşembe günü kendilerine biraz zaman tanınırsa müvekkilinin savunmasının birinci bölümünü tamamlayacağını söyledi. Bu sırada bazı sanık avukatları, bu durumda taleplerin alınmasının tamamlanamayacağını ifade ettiler. Diken de bu konudaki kararın perşembe günü verileceğini kaydetti. Öte yandan, tutuklu sanık eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, yaptığı yazılı açıklamada, 1. Ordu Askeri Savcılığının soruşturma savcılığına gönderdiği 24 Şubat 2010 tarihli yazıda iki adet bilirkişi raporunun mevcut olduğu, ancak bunlardan sadece birinin, Binbaşı Ahmet Erdoğan tarafından hazırlanan raporun savcılar tarafından dosyaya dahil edildiği belirtildi. 1. Ordu Askeri Savcılığının aynı kapak yazısı ekinde gönderdiği ikinci bilirkişi raporunun ise 19 Şubat 2010 tarihini taşıyan ve Jandarma Yüzbaşı Hakan Erdoğan'a ait rapor olduğu ifade edilen açıklamada, bu raporda iddia edilen ''Balyoz Belgeleri''nin 2007-2009 tarihleri arasında yaratıldığı ve 1. Ordu Komutanlığı bilgisayarlarında bu belgelerin izinin bulunmadığının değerlendirildiği öne sürüldü. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve lehe olan delillerin toplanması ile görevli soruşturma savcılarının bu raporu görmezden geldiği iddia edilen açıklamada, ''Söz konusu rapor, müvekkillerimizin masumiyetlerine ve Balyoz Darbe Planına ilişkin önemli ayrıntılar içermesi yanında bugünkü celsede müdahiller tarafından dahi CD'lerin sahte olabileceği hususunun dile getirildiği bir süreçte önem taşıyan bir belgedir. Bunların, bırakın ek klasörler içinde yer almasını sonradan savunmaya verilen 50 klasör içinde dahi bulunmaması eşine rastlanılmayacak bir ihmal, kasıt örneğidir'' denildi.