-"BALYOZ PLANI"NDA 27 KİŞİ İÇİN DAHA İTİRAZ İSTANBUL (A.A) - 26.07.2010 - ''Balyoz Planı'' davası sanıklarından emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın, emekli Tümgeneral Behzat Balta ve emekli Albay Tuncay Çakan'ın da aralarında bulunduğu 27 kişinin daha hakkında çıkarılan yakalama emirlerine itiraz edildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Yalçın, Balta ve Çakan'ın avukatı Salim Şen, itiraz dilekçesini verdikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 102 sanık hakkında yakalama emri çıkarttığını hatırlatarak, ''Bu yakalama emrinin, gerek CMK'nın içeriğine gerekse ruhuna aykırı olması nedeniyle 11. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulunduk'' dedi. Mahkemenin CMK'nın 98/3 maddesi gereğince yakalama emri çıkardığını belirttiğini söyleyen Şen, şöyle devam etti: ''Tebligat yapılmadan, davetiye çıkarılmadan, duruşmada bulunmadıkları hususunda önceden peşin bir önyargı ile mahkemede olmayacakları yönünde yakalama emri çıkarmaları, açıkça yasalara aykırıdır.'' Salim Şen, adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek, ''Bu karar, İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarındaki adil yargılama haklarının tamamına aykırıdır. İnşallah 11. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazımızı değerlendirir. Hukuka uygun, hukukun ruhuna, yasalara, adalete uygun bir karar vererek bu yanlışı düzeltir, bunu bekliyoruz'' diye konuştu. Bir gazetecinin ''Müvekkilleriniz ne zaman gelecek?'' sorusuna Şen, ''Şimdi müvekkillerimle görüşmeye gideceğim. Benim müvekkillerim her zaman gelmeye hazırdırlar, yasalara her zaman saygılıdırlar, geleceklerdir. Bu konuda hiçbir tereddütleri bulunmamaktadır. Onlar mutlaka bunun gereğini yerine getirecekler'' yanıtını verdi. ''Reddi hakim talebinde bulundunuz mu?'' şeklindeki soruya da Şen, bu konuyu değerlendireceklerini söyledi. -DİĞER İTİRAZLAR- Bu arada, Turgay Erdağ, Mücahit Erakyol, Levent Çehreli, Abdullah Zafer Arısoy, Cem Aziz Çakmak, Ramazan Cem Gürdeniz, Ali Semih Çetin ile 17 muvazzaf asker hakkında çıkarılan yakalama emrine avukatları tarafından itiraz edildi. Bazı sanıkların avukatları, ayrıca İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 3 hakimi hakkında da reddi hakim talebinde bulundu. Sabahleyin yapılan 5 itiraz ile birlikte yakalama emirlerine itiraz sayısı toplam 32 oldu.