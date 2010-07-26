-"BALYOZ PLANI" DAVASINDA YAKALAMAYA İTİRAZ İSTANBUL (A.A) - 26.07.2010 - ''Balyoz Planı'' davası sanıklarından eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Tuğgeneral Süha Tanyeli ile Albay Dursun Çiçek hakkındaki yakalama emirlerine itiraz edildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Doğan, Tanyeli ile Çiçek'in avukatları Celal Ülgen, Hüseyin Ersöz ve Serkan Günal, yakalama kararlarına ilişkin itirazda bulundu. Avukatlar, ayrıca, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin heyetine yönelik reddi hakim talebini içeren dilekçeyi mahkemeye sundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan avukat Ülgen, dün hakkında Bodrum Havalimanında gözaltı işlemi yapılan, İstanbul'a geldikten sonra Adli Tıp Kurumunda muayeneden geçirilip Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesinde tedavi altına alınan Çetin Doğan'ın kalp krizi geçirme tehdidi altında olduğu için saat 03.00'ten beri yoğun bakım ünitesinde tutulduğunu bildirdi.