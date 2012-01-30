-"Balyoz Planı" davasının 68. duruşması başladı İSTANBUL (A.A) - 30.01.2012 - Orgeneral Bilgin Balanlı, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Abdullah Can Erenoğlu'nun da aralarında bulunduğu 249'u tutuklu 365 sanıklı davanın 68. duruşması başladı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, Halil İbrahim Fırtına, Özden Örnek ve MHP'den milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 189 sanık katıldı. Bilgin Balanlı, Çetin Doğan ve Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un da aralarında bulunduğu 60 tutuklu sanık ile hakkında yakalama kararı bulunan emekli Orgeneral Ergin Saygun ise duruşmaya gelmedi. İkinci ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu yargılanan bu davanın tutuksuz sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün de aralarında bulunduğu 64 tutuksuz sanığın da katılmadığı duruşmada, 51 tutuksuz sanık ise hazır bulundu. Avukat Hüseyin Ersöz, müvekkili Çetin Doğan'ın bel ağrısı ve bacaklarında uyuşma nedeniyle revire kaldırıldığını ve 10 gün rapor verildiğini belirtirken, Tümgeneral Gürbüz Kaya'nın da ameliyat olduğu için 1,5 aylık raporlu olduğunu kaydedildi. Duruşmada, geçen celse zorla getirilmelerine karar verilen tutuksuz sanıklar Tuncay Küçük ile Eyüp Aktaş'ın kimlik tespiti yapıldı. Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.