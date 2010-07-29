-"BALYOZ PLANI" DAVASINDA BAŞVURULAR TAMAM İSTANBUL (A.A) - 29.07.2010 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 102 kişinin, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararını geri alınması yönündeki başvuruları tamamlandı. Düzenlenen tensip zaptıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan sanıklardan Mustafa Çalış'ın avukatı Engin Düzgün, yakalama kararının geri alınması için mahkemeye dilekçe verdi. Çalış'ın dilekçesiyle birlikte 102 sanığın başvurusu da tamamlanmış oldu. Mahkeme heyeti, 26 ve 27 Temmuz tarihlerinde yapılan 85 başvuruyu reddetmiş, itiraz olarak değerlendirmesi için de üst mahkeme olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Mahkeme heyetinin, geriye kalan 17 başvuruya ilişkin değerlendirmesi ise sürüyor.