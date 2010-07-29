T24 LogoT24 Logo
Gündem

"BALYOZ PLANI" DAVASINDA BAŞVURULAR TAMAM İSTANBUL (A.A)

29 Temmuz 2010 15:24

-"BALYOZ PLANI" DAVASINDA BAŞVURULAR TAMAM İSTANBUL (A.A) - 29.07.2010 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 102 kişinin, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararını geri alınması yönündeki başvuruları tamamlandı. Düzenlenen tensip zaptıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan sanıklardan Mustafa Çalış'ın avukatı Engin Düzgün, yakalama kararının geri alınması için mahkemeye dilekçe verdi. Çalış'ın dilekçesiyle birlikte 102 sanığın başvurusu da tamamlanmış oldu. Mahkeme heyeti, 26 ve 27 Temmuz tarihlerinde yapılan 85 başvuruyu reddetmiş, itiraz olarak değerlendirmesi için de üst mahkeme olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Mahkeme heyetinin, geriye kalan 17 başvuruya ilişkin değerlendirmesi ise sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24