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"Balyoz Davası'nda Kumpas" soruşturması: 4 gözaltı

  Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) "Balyoz davasında kumpas" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 eski polis gözaltına alındı

08 Şubat 2018 13:40

 

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) \"Balyoz davasında kumpas\" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 eski polis gözaltına alındı. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu,  \"Balyoz davasında kumpas\" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında o dönem aktif görev alan kolluk görevlilerini tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından sabah erken saatlerde 4 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Sabah 06.00 sıralarında başlayan operasyon kapsamında o dönem Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Sağ 2 Büro Amirliği bünyesinde görev yapan Necat Aksu İstanbul\'da, Mehmet Kılıç Yozgat\'ta, Hüseyin Yalçın Adana\'da, Mehmet Özdemir de Gaziantep\'te yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Şüphelilerin FETÖ / PDY terör örgütü ile alakalı olarak yürütülen soruşturmalarda gözaltına alındıktan sonra denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanarak serbest kaldıkları öğrenildi.


 

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