"Balyoz Davası'nda Kumpas" soruşturması: 4 gözaltı

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) \"Balyoz davasında kumpas\" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 eski polis gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, \"Balyoz davasında kumpas\" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında o dönem aktif görev alan kolluk görevlilerini tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından sabah erken saatlerde 4 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Sabah 06.00 sıralarında başlayan operasyon kapsamında o dönem Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Sağ 2 Büro Amirliği bünyesinde görev yapan Necat Aksu İstanbul\'da, Mehmet Kılıç Yozgat\'ta, Hüseyin Yalçın Adana\'da, Mehmet Özdemir de Gaziantep\'te yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerin FETÖ / PDY terör örgütü ile alakalı olarak yürütülen soruşturmalarda gözaltına alındıktan sonra denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanarak serbest kaldıkları öğrenildi.



