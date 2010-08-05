-"BALKAN EKSPRESİ" MAKEDONYA'DA ÜSKÜP (A.A) - 05.08.2010 - İstanbul Sirkeci tren garından 1 Temmuzda yola çıkan dostluk ve barış treni "Balkan Ekspresi", Makedonya'nın Kalkandelen kentine vardı. Ziraat Bankası sponsorluğunda, TRT ve TCDD işbirliğiyle hazırlanan ve TRT Türk kanalında yayımlanan "Balkan Ekspresi"nin ekibi, Kalkandelen'de Alaca Camisini gezdikten sonra çoğunluğu Türk soydaşların oluşturduğu Vrapçişte'yi ziyaret ettiler. "Balkan Ekspresi" Ohri ve Struga kentlerini ziyaret ettikten sonra ekip, Üsküp'te program yapacak.