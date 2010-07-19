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Dünya

"BALKAN EKSPRESİ" MACARİSTAN'DA BUDAPEŞTE (A.A)

19 Temmuz 2010 13:15

-"BALKAN EKSPRESİ" MACARİSTAN'DA BUDAPEŞTE (A.A) - 19.07.2010 - İstanbul Sirkeci Tren Garından yola çıkan dostluk ve barış treni "Balkan Ekspresi", Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye vardı. Ziraat Bankası sponsorluğunda, TRT ve TCDD işbirliği ile hazırlanan ve TRT Türk'ten canlı yayınlanan "Balkan Ekspresi" programının ekibi, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan'ın ardından Macaristan'a geldi.  Programı hazırlayan ekip, bugün Tuna nehri üzerinde canlı yayın yapacak. Programın konukları arasında, Macaristan'ın eski Ankara Büyükelçisi Türkolog Prof. Dr. İstvan Vasary ve Macaristan Türk-Macar Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Suat Kararkuş'un bulunduğunu söyleyen "Balkan Ekspresi" proje yönetmeni Yıldırım Eskici, ekip halinde özverili bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.  Macaristan'ın farklı kentlerinde yapılacak çekimlerin üç gün süreceğini belirten Eskici, "Osmanlı İmparatorluğu'nun toplam 160 yıl hüküm sürdüğü topraklardaki tarihi yapıtları Türk halkına tanıtmaktan memnuniyet duyduğunu" söyledi.  Balkan Ekspresi, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Macaristan'Dan sonra, Hırvatistan, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya'dan yapacağı canlı yayınlarla yoluna devam edecek. Yunanistan ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönecek.

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