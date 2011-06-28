-"BALANLI" İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 28.06.2011 - İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Orgeneral Bilgin Balanlı ve Tümgeneral İsmail Taş'ın da aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianameyi kabul etti. Alınan bilgiye göre, ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı ve Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İsmail Taş'ın da aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 tutuksuz sanık hakkında da ''delilleri karartma'' ve ''kaçma'' şüphesi nedeniyle yakalama emri çıkardı. Davanın ilk duruşması, 15 ve 16 Ağustos'ta Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde oluşturulan salonda yapılacak. İddianamenin, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen ''Balyoz Planı'' davasının dosyasıyla birleştirilmesi talebi ise davanın görüleceği gün iddianamenin okunmasının ardından değerlendirilecek. İddianamenin avukatlara dağıtımının ise yarın yapılacağı belirtildi. Bu arada, iddianamenin kabul edildiği ve davanın açıldığı yönünde bildirim yapılan Genelkurmay Başkanlığına, ''İlk davaya konu olan 'Balyoz Planı'nın doğru olup olmadığına'' ilişkin yazının da bugün gönderildiği öğrenildi.