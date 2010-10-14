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Dünya

"BAL"IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU LOS ANGELES (A.A)

14 Ekim 2010 01:26

-"BAL"IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU LOS ANGELES (A.A) - 13.10.2010 - Türkiye'nin en iyi yabancı film dalındaki Oscar adayı "Bal" filminin rakipleri belli oldu. Semih Kaplanoğlu'nun Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülünü kazanan filmi "Bal"ın en önemli rakipleri arasında Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzalez İnaritu'nun "Biutiful" filmi de bulunuyor. Filmin başrol oyuncusu Javier Bardem, Cannes Film Festivali'nde en iyi aktör ödülünü kazanmıştı. Taylandlı yönetmen Apiçatpong Virasethul'un mayıs ayında Cannes Film Festivali'nde en iyi film dalında "Altın Palmiye" ödülünü alan "Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives" de en iyi yabancı film Oscar'ını kazamak için yarışacak. Cannes'da ikinci sırayı alan Xavier Beauvois'in "Of Gods and Men" ise Fransa'nın Oscar adayı oldu. En iyi yabancı film dalındaki 65 Oscar adayı 25 Ocakta elemeye tabi tutulacak. 27 Şubatta yapılacak 83. Oscar ödülleri töreninde ise kazanan belli olacak.

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