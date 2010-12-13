-"BAKAN, HSYK'NIN TEK HAKİMİ" ANKARA (A.A) - 13.12.2010 - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Yönetim Kurulu, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan ''Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'' ile Adalet Bakanı'nın Kurul'un tek hakimi haline getirildiğini, geçmişteki yetkilerini aşan yetki ve güçle donatıldığını savundu. YARSAV Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Anayasa değişikliği, referandum süreci ve yasa taslağının kamuoyu ile paylaşıldığı günlerde Bakan ve Müsteşar'ın HSYK'dan çıkarılması konusunun tartışıldığı belirtildi. Buna rağmen, yeni kanun ile Adalet Bakanı'nın Kurul'daki yetkilerinin artırıldığı, müsteşarın yanı sıra bakanlığın başka bürokratlarının da kurulda temsilinin sağlandığı kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi: ''Bu yapıya göre siyasi bir kimliği olan Adalet Bakanı artık, kurulun başkanı, yöneticisi, temsilcisi; kısacası neredeyse tek hakimi haline getirilmiş, geçmişteki yetkilerini aşan yetki ve güçle donatılmış, bununla da yetinilmemiş, bakan oluru ile soruşturmayı yapacak olan müfettişler cumhuriyet savcılarına tanınan yetkilere sahip kılınarak yürütmenin yargı üzerindeki baskı gücü böylece sınırsız hale getirilmiştir.''