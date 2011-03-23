-"BAHREYN'DE SİVİL HALK ZARAR GÖRMEMELİ" ANKARA (A.A) - 22.03.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Bahreyn'de reform sürecinin, sivil halk zarar görmeden barışçıl şekilde tamamlanması gerektiğini söyledi. Bayreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid Bin Ahmed Bin Muhammed el Halife ile Dışişleri Konutu'nda yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri gözden geçirme imkanı bulduklarını belirtti. Davutoğlu, Bahreyn'de son dönemde yaşanan ''üzücü'' gelişmeleri de değerlendirdiklerini kaydederek, ''Bahreyn'de istikrarın, toprak bütünlüğü, egemenlik ve güçlü ekonomi korunarak sürdürülmesini temenni ettiklerini'' ifade etti. Türkiye'nin Bahreyn konusunda dört önemli prensibi olduğunun altını çizen Davutoğlu, ülkede süregelen bir reform süreci olduğunu, ''Bu reform çalışmalarının, en kapsamlı şekilde sürdürülmesi ve toplumsal mutabakat sağlanarak tamamlanması gerektiğini'' vurguladı. Davutoğlu, ikinci olarak Bahreyn'de inançları ve mezhepleri ne olursa olsun herkesin huzur içinde yaşamalarını istediklerini belirterek, ''Sivil halkın korunması ve sivil halk ile güvenlik güçlerinin karşı karşıya gelmemesinin büyük önem taşıdığını'' kaydetti. Bahreyn'de yaşananların ''bölgede mezhep çatışmasına dönüşmemesinin'' önemine dikkati çeken Davutoğlu, ''mezhep çatışmasının bölgedeki yoğun dönüşüm sürecine zarar vereceğini, sivil kayıpların ve mezhep çatışmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu'' söyledi. Son olarak Bahreyn'deki olaylara Körfez İşbirliği Konseyi çerçevesinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini hatırlatan Davutoğlu, bunun geçici bir tedbir olması gerektiğini ve en kısa zamanda buna da gerek kalmamasını umduklarını belirtti. Davutoğlu, ''Bahreyn'e herhangi bir dış müdahale olmaması büyük önem taşıyor'' dedi. Dışişleri Bakanı, görüşmede konuk bakandan bu tedbirlerin geçici olduğunu duymaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, bu konuda bölge ülkelerinin yetkilileriyle çok sayıda görüşme yaptığını, ''herkesin Bahreynlilerin iradesine saygı göstermesi gerektiğini vurguladıklarını'' kaydetti. -"BAHREYN'DE İSTİKRAR VE GÜVENLİĞİ SAĞLADIK" Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid Bin Ahmed Bin Muhammed el Halife, Bahreyn'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için gösterilen çabaların meyvesini vermeye başladığını, siyasi reformlar konusunda kararlı olduklarını kaydetti. El Halife, Körfez İşbirliği Konseyi yardımıyla Bahreyn'deki istikrar ve güvenliği sağladıklarını, bunun asla sivil halkı hedef alan bir müdahale olmadığını söyledi. "Dış güçlerin, sadece devlet kurumlarının korunması ve himaye edilmesi" için ülkede bulunduklarını vurgulayan El Halife, bu güçlerin görev sürelerinin "çok kısıtlı" olduğunu kaydetti. "Buraya, adaletli tavrınız ve duruşunuzdan dolayı teşekkür etmek için geldim" diyen El Halife, Türkiye'nin rolünün tamamen yapıcı olduğunu bildiklerini, bölgede modern bir Müslüman ülke görmekten mutluluk duyduklarını söyledi. -ERDOĞAN-OBAMA GÖRÜŞMESİ Bu arada, Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama'nın yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili bir soru üzerine, "Erdoğan ve Obama arasında yapıcı ve kapsamlı bir görüşme yapıldığını" kaydetti. Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Libya'da biran önce ateşkesin sağlanması ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının fiilen hayata geçirilmesi yönündeki çabalara destek verdiğini vurguladı. Davutoğlu, Türkiye ile ABD arasında Libya konusunda mutabakat sağlanmasıyla ilgili olarak da, "NATO'nun, zaten tüm ülkelerin mutabakatıyla karar alınabilen bir yapı olduğunu" kaydetti. Türkiye'nin bu çerçevede yapacağı katkıların mahiyeti konusunda gerekli açıklamaları yaptıklarını hatırlatan Davutoğlu, istişarelerin süreceğini, TBMM'ye bu konuyla ilgili bilgi vereceklerini ve muhalefet partileriyle de görüşeceklerini söyledi.